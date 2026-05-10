La Xunta y el pósito de Barallobre evalúan iniciativas de promoción de los productos locales

Representantes autonómicos y del pósito fenés, el día del encuentro de trabajo Xunta

Isaac Rosón, director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, mantuvo recientemente un encuentro de trabajo con representantes de la Cofradía de Pescadores de Barallobre para analizar diversas iniciativas futuras orientadas a la promoción y puesta en valor de los productos del mar locales.

Tal y como trasladan desde la Consellería do Mar que dirige Marta Villaverde, la reunión permitió explorar distintas vías para incrementar la visibilidad y la capacidad competitiva de las capturas, basando su potencial en criterios de máxima calidad, respeto medioambiental y una trazabilidad garantizada desde el origen.

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Tanto desde el pósito fenés como desde el departamento autonómico se analizó el diseño de campañas de difusión, programas de capacitación técnica y estrategias comerciales que faciliten el acceso directo al consumidor final, permitiendo la expansión hacia los nuevos nichos de mercado que reconozcan la singularidad de los productos gallegos. Rosón subrayó, asimismo, el papel determinante que desempeña la Cofradía de Pescadores de Barallobre y puso en valor, también, el sector pesquero artesanal “como motor económico e social das zonas costeiras”.

Desde el gobierno gallego explican que este encuentro se enmarca dentro de la hoja de ruta de la Consellería do Mar para “fomentar a colaboración co sector, impulsar o consumo de produtos das rías galegas e garantir o desenvolvemento sostible da actividade pesqueira”.