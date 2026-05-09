Las reivindicaciones por el ferrocarril llegaron a Fene, pero no en tren

Un momento de la manifestación por las calles de Fene Daniel Alexandre

Desde el apeadero de Perlío –al que los participantes en el acto reivindicativo llegaron en coches, al no poder hacerlo en tren, por no contar con esta ruta– y hasta el concello de Fene, guiados por el Foro Cidádán polo Ferrocarril, se celebró en la mañana de este sábado una manifestación ‘Polo dereito ao tren: o tren que está por vir e non chega’.

Se trató de un acto que, si bien no fue muy numeroso, sí fue representativo de distintos sectores sociales y partidos políticos. Con la alcaldesa de Fene, Sandra Permuy, como anfitriona, y la participación del regidor de Pontedeume, Bernardo Fernández; concejales de distintos concellos; partidos como el BNG, FeC o PSOE; representantes de la Plataforma por un Transporte Digno –que recordaron también las deficiencias de los desplazamientos por carretera–, sindicatos y Anpas, entre otros.

Todos coincidieron en la necesidad de mejoras para la línea ferroviaria, no solo en lo tocante a las infraestructuras, sino a un tren que permita unir a las localidades entre sí y a estas con A Coruña, en tiempos del siglo XXI y no más parecidos a los de 1913, cuando se inauguró la línea Ferrol-Betanzos.

La manifestación recorrió las calles de la localidad fenesa hasta llegar al ayuntamiento donde se procedió, por parte de Xulia Díaz, a la lectura de un manifiesto reivindicativo poniendo el acento en la exclusión de los concellos de la comarca de la modernización del transporte.

Las deficiencias en las infraestructuras, la escasez de servicios y los tiempos de viaje centraron las demandas que impiden contar con un servicio competitivo, y en las que incidió también la regidora local a la que se dio la palabra, como anfitriona del acto. La alcaldesa manifestó su apuesta y reclamación de un “tren digno” y la implantación “dun servizo real de proximidade”.

Desde el Foro Cidadán se señaló que lo que se pretende con este acto y con otros que se han celebrado y que continuarán es “manter a presenza na rúa e nas distintas localidades polas que pasa o tren”, como explicó Esperanza Piñeiro. Así, aseguran los organizadores que “non nos rendimos, pese ás largas que nos dan”.

En este sentido, aludían a los escasos avances como resultado de la reunión mantenida a principios de esta semana con los responsables de Renfe que, pese a haber reconocido las deficiencias, no pusieron sobre la mesa soluciones concretas para poder paliarlas.

Desde el Foro, así como todas las entidades que los apoyan, anuncian ya un nuevo acto de demanda para dar continuidad a sus protestas. Así, habrá el próximo 23 de este es de mayo un nuevo viaje reivindicativo, este sí en tren, hasta Ortigueira, donde, del mismo modo que se hizo en Betanzos, se recorrerá la localidad y se procederá también a una concentración con lectura del manifiesto e invitación al regidor local.

Este lunes participarán en la reunión con los alcaldes de la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol para abordar, una vez más, los problemas ferroviarios.