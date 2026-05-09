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Fene

Cerrados el vaso y las duchas de la piscina de Fene por una avería en la caldera

Un técnico revisará el lunes las instalaciones

Redacción
09/05/2026 21:47
Imagen de archivo de las instalaciones municipales
Imagen de archivo de las instalaciones municipales
Concello
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El Ayuntamiento de Fene se vio obligado el pasado viernes a cerrar el vaso y las duchas de la piscina municipal debido a “una avería”. El Consistorio informó, sin embargo, de que las instalaciones del gimnasio y la sala de actividades podrán seguir usándose en el horario habitual. También los vestuarios, aunque sin la posibilidad de bañarse tras la práctica deportiva.

Varios usuarios han trasladado a este Diario que el problema deriva de una falta de mantenimiento, una situación que, según remarcan, llevan trasladando un tiempo al ejecutivo local. “Una actuación a tiempo hubiera evitado el cierre”, lamentan.

El Concello, por su parte, asegura que el problema está en la caldera y que, al haber coincidido en fin de semana, no ha sido posible atajar la incidencia a tiempo. El lunes se revisarán las instalaciones.

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