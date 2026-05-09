Cerrados el vaso y las duchas de la piscina de Fene por una avería en la caldera

Imagen de archivo de las instalaciones municipales Concello

El Ayuntamiento de Fene se vio obligado el pasado viernes a cerrar el vaso y las duchas de la piscina municipal debido a “una avería”. El Consistorio informó, sin embargo, de que las instalaciones del gimnasio y la sala de actividades podrán seguir usándose en el horario habitual. También los vestuarios, aunque sin la posibilidad de bañarse tras la práctica deportiva.

Varios usuarios han trasladado a este Diario que el problema deriva de una falta de mantenimiento, una situación que, según remarcan, llevan trasladando un tiempo al ejecutivo local. “Una actuación a tiempo hubiera evitado el cierre”, lamentan.

El Concello, por su parte, asegura que el problema está en la caldera y que, al haber coincidido en fin de semana, no ha sido posible atajar la incidencia a tiempo. El lunes se revisarán las instalaciones.