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Fene

Fene mejorará los accesos a las playas de O Coído y Río Sandeu

Las obras en la calle Fonte cuentan con un una inversión de 173.075 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses

Redacción
08/05/2026 18:53
Estado actual del vial, con claros signos de deterioro
Estado actual del vial, con claros signos de deterioro
Concello
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El Ayuntamiento de Fene ha adjudicado los trabajos de mejora de la calle Fonte por 173.075,06 euros. La actuación, considerada por el gobierno local como “estratéxica” –tanto por el número de viviendas existentes en la zona como por ser uno de los principales accesos a los arenales de la ría de Ares en la localidad, como el de O Coído o Río Sandeu–, se financiará con cargo al POS+ Adicional 2/2025 de la Diputación de A Coruña y contará con un plazo de ejecución de cuatro meses.

El Concello que dirige Sandra Permuy explica que el vial presenta actualmente una situación de desgaste que hace necesaria la renovación del firme y la adecuación de las condiciones de circulación y drenaje. El proyecto mantendrá la canalización de las aguas fecales existente y la mejora de la de pluviales –compuesta por colectores de PVC de 250, 315 y 400 milímetros de diámetro, con sus correspondientes pozos y sumideros–.

Los trabajos de mejora de pavimentos en el lugar fenés de Buios encara su recta final

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Estas intervenciones buscan evitar las acumulaciones de agua en los márgenes de la calzada y aumentar su capacidad ante episodios de lluvias intensas.

La actuación permitirá, además, ampliar la sección de paso en varios puntos de la zona, lo que repercutirá en una mejora de la seguridad y la accesibilidad a las viviendas, optimizando al mismo tiempo tanto el tránsito rodado como el peatonal.

Accesibilidad

“Trátase dunhas obras moi necesarias, tanto polo servizo que presta á veciñanza como pola súa relevancia como acceso ao litoral”, remarcó la alcaldesa, subrayando que “seguimos apostando pola mellora das infraestruturas básicas e pola seguridade viaria, especialmente en puntos que soportan unha circulación importante ao longo do ano”.

La responsable local añadió, asimismo, que la intervención permitirá modernizar “un vial que presentaba problemas evidentes de desgaste e drenaxe, mellorando as condicións de mobilidade e accesibilidade para residentes e persoas usuarias”.

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