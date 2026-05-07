Valentín González Formoso exige a la Xunta desde Fene que incremente el Fondo de Cooperación Local

Visita a las obras financiadas con cargo a la Diputación Cedida

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, reclamó este jueves a la Xunta desde Fene que incremente la cuantía del Fondo de Cooperación Local (FCL) para garantizar la viabilidad económica de los municipios medianos y pequeños, “que, só na provincia da Coruña, son máis do 90%”, incidió.

El responsable del organismo apuntó que los Concellos tienen cada vez más dificultades, por lo que demandó al gobierno autonómico que la partida presupuestaria del FCL creza, “como mínimo, ata os 200 millóns de euros”.

González Formoso señaló, en contraposición, el Plan Único (POS+) de la institución, que con 153 millones de euros para los 93 ayuntamientos coruñeses, supone 37 millones más que el FCL para todas las localidades de Galicia.

La visita institucional comenzó con una recepción en el Concello, siendo recibido por la alcaldesa, Sandra Permuy, y por otros representantes de la corporación local. El presidente de la Diputación recordó que la inversión del organismo que dirige supera los 17 millones de euros en Fene en la última década, correspondiendo la mayor parte de esta cantidad al Plan Único.

Actuaciones

Precisamente, con cargo al POS+ se financiaron varias obras que los responsables municipales y provinciales visitaron este jueves.

Se trata de la senda peatonal del Camiño do Regueiro y la que une los puntos kilométricos 2+100 y 3+660 de la AC-133 en su margen izquierdo. En la primera de ellas, la intervención permitió crear un itinerario seguro en una vía que no disponía de un espacio dedicado a los peatones pese a funcionar como conexión con el paseo marítimo de San Valentín. Por su parte, la segunda actuación permitió unir tramos de aceras ya existentes, canalizando el paso de las personas, mejorando el sistema de drenaje y soterrando las canalizaciones de alumbrado. También se crearon 580 metros de senda peatonal.

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“Son obras que parecen pequenas se se miran unha a unha, pero que teñen un impacto enorme na seguridade e vida diaria da veciñanza”, relató González Formoso, recordando otros trabajos acometidos por la Diputación en el pasado, como la reurbanización del entorno de las torres I, II y III de San Valentín y la calle Antonio Montero.

Labor social

El presidente de la Diputación pasó también por las instalaciones del centro ocupacional de Aspaneps en el municipio, conociendo los diferentes talleres y actividades que impulsa la asociación.

Valentín González Formoso en las instalaciones de Aspaneps Concello

El organismo provincial aportó este año 29.744 euros para financiar la labor social de esta entidad, colaborando también en el pasado para la adquisición de una furgoneta.