La práctica previa a la obra es el eje de la exposición de Laudas Calamity en Fene

Propuesta realizada el pasado 2025 por Laudas Calamity en la Casa da Cultura de Fene Cedida

El Laboratorio de Creación Artística Laudas Calamity invita a la inauguración de la cuarta exposición del alumnado, ‘Antes da obra: el entrenamiento’. La muestra, que se abrirá este viernes 8, a las 19.00 horas en la Casa da Cultura de Fene, se distingue por reunir una selección de ejercicios, en lugar de poner el foco en la obra final.

En Laudas Calamity conviven desde niños y niñas hasta personas adultas, y en el centro trabajan en proyectos originados a partir de la reflexión de temas universales, como la muerte, la belleza o la memoria, que cada alumno se lleva a su terreno para crear su propuesta personal.

‘Antes da obra: el entrenamiento’ incluye libros de artista, ejercicios de dibujo elaborados con carboncillo, prácticas de técnica y reinterpretaciones de referentes artísticos, entre otros ejemplos que forman parte del proceso necesario para desarrollar una mirada propia. Así pues, la exposición sirve de archivo del aula, abierto al público hasta el 12 de junio, de lunes a viernes en horario de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00, y los sábados solo por la mañana.