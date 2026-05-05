La nueva edición del campus ‘Verán Máis Alá’ llegará a Fene en julio

Una de las actividades del campus en pasadas ediciones AEIG

El Ayuntamiento de Fene informa de que ‘Verán Máis Alá’, el programa dirigido a alumnado escolarizado en Educación Infantil y Primaria –nacido entre 2014 y 2022– llegará a la localidad en una nueva edición a partir del próximo mes de julio.

El Consistorio abrirá el plazo de inscripción a las 08.00 horas del jueves 28 de mayo, teniendo prioridad aquellos menores empadronados en el municipio.

La iniciativa, que facilita un espacio lúdico-educativo con actividades de calidad para niños y niñas, se desarrollará entre el 1 y el 31 de julio dividido en dos quincenas. Habrá dos modalidades: ‘Bos días!’, con entrada entre las 08.00 y las 10.00 horas y salida de 14.00 a 14.30, y ‘Máis alá!’, con inicio a las 10.00 y fin entre las 14.00 y las 14.30 horas.

Los más pequeños vuelven a protagonizar la temporada gracias a los campamentos Más información

Quienes estén interesados pueden consultar las bases completas de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) correspondiente al pasado 29 de abril, en las que figura el coste de la actividad.

La matrícula podrá realizarse por medios telemáticos o de manera presencial en el departamento de Cultura e Deportes –del 3 al 5 de junio–.

Las plazas se adjudicarán mediante un baremo que tendrá en cuenta las circunstancias familiares y laborales de las familias demandantes.