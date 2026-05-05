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Fene

Fene invertirá 69.000 euros en mejorar el firme de varios caminos municipales

Las actuaciones buscan terminar con los signos de deterioro como baches o disgregaciones

Redacción
05/05/2026 18:53
Chao y Permuy en uno de los caminos del proyecto de actuación
Chao y Permuy en uno de los caminos del proyecto de actuación
Cedida
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El Ayuntamiento de Fene ha sacado a contratación, por 69.000 euros, los trabajos de mejora en varios puntos de la red vial secundaria de la localidad que presentan deterioro de diversa consideración.

En concreto, el proyecto recoge actuaciones en el camino de Fontelonga, Sartego-Parque Castelao, el próximo al cementerio de Sillobre y a la avenida Doutor Sixto Mauriz, el que pasa por Almieras o el de la carretera de O Peirao y O Souto, “todos eles con presenza de fochancas, disgregacións ou perda de capacidade estrutural”, explica el ejecutivo local.

Las tareas se centrarán en la rehabilitación de dichas carreteras con tareas que suponen la limpieza de las superficies, el refuerzo estructural de los firmes, la ejecución e tratamientos superficiales bituminusos y la implantación de nueva señalización vertical.

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Esta licitación responde á vontade de seguir mellorando a rede viaria municipal e dar resposta ás necesidades da veciñanza, especialmente nas zonas onde o deterioro é máis acusado”, aseveró la regidora, Sandra Permuy. Por su parte, el concejal de Servizos, Adán Chao, explicó que estas obras “permitirán actuar sobre tramos concretos que presentan un estado máis deficiente, garantindo unha mellora notable da seguridade e da transitabilidade”. El objetivo es, añadió, “optimizar os recursos dispoñibles e ofrecer solucións duradeiras que eviten intervencións constantes.

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