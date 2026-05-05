El programa contra el acoso ‘Acordamos ConVivir’ llega al CEIP de Centieiras de Fene

Un momento de la visita de Aneiros al alumnado fenés Xunta

Alumnado de 5º y 6º de Primaria del CEIP Plurilingüe de Centieiras de Fene, así como de los cuatro cursos de ESO de 20 centros gallegos, participa en el taller ‘Acordamos ConVivir’, una iniciativa impulsada por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP que busca enseñar a los más jóvenes a enfrentar conflictos desde la mediación pacífica, con el objetivo de hacer frente al acoso escolar.

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneitos, se desplazó hasta el centro educativo fenés para conocer de primera mano este programa piloto, que se realiza con la colaboración de la Fundación Sergio Villar.

La propuesta, que promueve los valores de la solidaridad, la convivencia y el apoyo a colectivos vulnerables, se desarrolla en tres fases diferentes.

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La primera consiste en un encuentro con el centro para recoger información inicial sobre sus necesidades y particularidades. A partir de ese momento, explica el ejecutivo autonómico, los estudiantes toman parte en talleres sobre mediación, con una duración de 50 minutos e impartidos por una entidad externa especializada. En ellos se identifican los principales elementos que configuran la conducta colaborativa (empatía, cooperación, diálogo, etc.) como promotores de las relaciones sociales satisfactorias y se sensibiliza sobre la necesidad de educar en la gestión positiva de los conflictos.

La última fase es opcional y consiste en la organización de charlas informativas para el profesorado y las familias. “Este programa enmárcase na aposta da Xunta por manter un bo clima de convivencia nos centros de ensino e eliminar o acoso escolar”, aseveró la delegada territorial.