Fene volvió a rendir tributo a las lavanderas de Sillobre en su tradicional encuentro anual

Algunas mujeres debidamente ataviadas realizan labores varias Jorge Meis

Fene volvió a revivir su pasado de mano del XI Encontro de Lavandeiras de Sillobre. Una cita que rememora y rinde tributo a una serie de mujeres que ejercían de lavanderas de las familias ferrolanas de bien en el siglo XIX.

Su trabajo no era sencillo, ya que además de dejar las piezas relucientes debían cargar los bultos de ropa caminando hasta llegar al muelle de Perlío donde partía, en lancha, hacia Ferrol a entregar la colada y recoger la nueva remesa de ropa sucia.

El encuentro de este sábado en Sillobre sirvió para recordar ese trabajo y a quienes se dedicaron a ello durante mucho tiempo, ofreciendo en la zona estampas muy particulares con extensos tendederos repletos de piezas y con ropa a remojo para eliminar las manchas más difíciles. La celebración alcanzó este año la undécima edición.

Una vez más, se replicaron escenificaciones de la época, con diferentes actividades que daban comienzo ya sobre las once de la mañana con la apertura del evento. La primera propuesta que congregó a gran número de público fue el taller artesana de la técnica del Gyotaku, para impresión de peces en papel. A media mañana tuvo lugar la tradicional salida en lancha desde el muelle de Perlío hacia Ferrol, en el que se recordó el trayecto habitual de estas mujeres fenesas.

La celebración incluyó también la proyección del corto ‘Só Elas: Lavandeiras de Sillobre’, así como una exposición en el museo escuela. También congregó gran número de asistentes la comida popular, tras la cual regresaron los talleres de Gyotaku.

Otro momento importante de la jornada fue la quedada en Doro, por la tarde, para recibir a las lavandeiras, tal y como se hacía en la época, así como la recreación histórica. La música de la banda Airiños de Fene estuvo presente en una jornada concurrida y pasada por agua solo en los primeros momentos de la mañana.

Como broche final de esta edición, la organización repartió petiscos a última hora de la cena. El broche final al encuentro lo puso la banda Os Cantaberneiros que se encargó de poner a todos los asistentes a bailar.