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Fene

La parroquia fenesa de Sillobre vuelve a recrear este sábado su tradicional encuentro de lavanderas

La recreación histórica comenzará a las 18.00 horas

Redacción
30/04/2026 23:28
Una de las recreaciones de una anterior convocatoria
Archivo
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Un año más la parroquia Sillobre, en el municipio de Fene, regresa al pasado este sábado día 2 para recordar la labor de las lavanderas de la zona que desde el muelle de Perlío cogían una lancha que las llevaba hasta Ferrol para trabajar para las familias pudientes, recogían su ropa y se la devolvían limpia.

Se trata del Encontro de Lavandeiras de Sillobre, que alcanza su undécima edición, y que contará este , además de con la escenificación de las tareas de la época, con distintas actividades durante toda la jornada, desde las 11.30, que comenzará con una taller artesanal de la técnica del gyotaku para impresión de peces en papel; hasta la actuación, a las 21.00 horas, de Os Cantaberneiros.

A las 12.00 horas tendrá lugar una salida en lancha desde el muelle de Perlío, con plazas limitadas y previa inscripción y el programa continuará a las 13.30 horas con la proyección del cortametraje ‘Só Elas: Lavandeiras de Sillobre’ y una exposición en el museo escuela.

A las 14.30 horas es el momento de compartir una comida popular, para la que se requiere inscripción previa.

Por la tarde, a las 17.00 horas, se repetirá el obradoiro de gyotaku y, a las 17.30 horas, tendrá lugar la quedada en Doro para simular la llegada de las lavanderas a Sillobre.

La recreación histórica comenzará a las 18.00 horas y se trata del momento más esperado de la celebración.

Los actos tendrán continuidad con música tradicional, a las 18.30 horas con la actuación de la Banda de Gaitas Tradicional Airiños de Fene, mientras que a las 20.30 horas se celebrará un ‘petisco’ popular de cena.

El broche final lo pondrá, a las 21.00 horas, el concierto de Os Cantaberneiros.

Durante toda la jornada habrá puestos de artesanía en vivo, desde cestería, bollillos, pan, hilado de lana, calceta, torno, lino hasta muestra de redeiras.

El encuentro está organizado por la asociación Agarimo de Sillobre, con la colaboración del Concello así como de establecimientos y entidades del municipio.

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