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Fene

Tres detenidos por al menos nueve robos con fuerza en Ferrolterra

La Guardia Civil estima que los daños ocasiones por este grupo organizado superan los 100.000 euros

Redacción
29/04/2026 11:15
Operación Yellow Fene
Un agente de la Guardia Civil detiene a uno de los presuntos responsables
Cedida
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La Guardia Civil detuvo el pasado 23 de abril en el marco de la operación 'Yellowfene' a tres personas como presuntos responsables de al menos nueve delitos de robo con fuerza en las cosas y otro de pertenencia a grupo criminal. 

La investigación, desarrollada por el equipo de la Policía Judicial de Ferrol con el apoyo del Puesto de Fene, se inició después de que en las últimas semanas se hubiesen producido robos con fuerza en diferentes establecimientos de hostelería de Valdoviño, San Sadurniño, Fene, Cabanas, Miño y Cambre fuera del horario de apertura.

Los efectivos de la Benemérita constataron la "alta especialización" de los autores y cuantifican en más de 100.000 euros el importe de los daños materiales ocasionados. Con la detención de estas tres personas, la Guardia Civil da por desarticulado el grupo. Tras ser puestos a disposición judicial, el Juzgado de Instrucción ha decretado el ingreso en prisión de uno de ellos, mientras que los otros dos han quedado en libertad con cargos a la espera de juicio. 

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