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Fene

Más de 2.500 tarjetas de participación y 225 rutas completas en el Concurso de Tapas de Fene

La AVV de Limodre conquistó al público y Arrecendo y Amarizaflor al jurado

Redacción
29/04/2026 22:07
Foto de familia con los ganadores del Concurso de Tapas
Foto de familia con los ganadores del Concurso de Tapas
Concello
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“Estamos ante unha edición que confirma o éxito do Consurso de Tapas como unha ferramenta de dinamización económica e social”. Así lo considera la edila de Turismo del Concello de Fene, Ángeles Coira, que realizó un balance de esta iniciativa que culminó con un total de 2.508 tarjetas de participación depositadas en las urnas y un total de 225 ‘Fenerrutas’ completadas por cada uno de los siete establecimientos que tomaron parte en la propuesta –Arrecendo, A Cantina da AVV de Limodre, Amarizaflor, Cafetería Bombay, Lembranza, O Son da Cociña y Pachamama–.

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 En el apartado de premios, la tapa vencedora fue ‘Explosión de carrillada’, del establecimiento Arrecendo, seguida de la propuesta del Amarizaflor –con el mismo nombre–. La votación popular recayó en la cantina de la AVV de Limodre con su ‘Taco de mar’.

 Desde el Ayuntamiento agradecen la implicación de los locales y de la ciudadanía, remarcando que este concurso contribuye a poner en valor “a calidade e a creatividade da hostalaría local, ao tempo que impulsa a actividade económica e a vida social do municipio”.

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