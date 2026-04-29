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Fene

Fene inicia el aglomerado de varios viales en Perlío y Barallobre

Las actuaciones, con una inversión de casi 42.000 euros, buscan mejorar la seguridad para vehículos y peatones

Redacción
29/04/2026 22:20
Representantes municipales en una de las zonas de actuación
Representantes municipales en una de las zonas de actuación
Concello
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El Concello de Fene inició en los últimos días los trabajos para aglomerar varios viales ubicados en las parroquias de Perlío y Barallobre. Las tareas, con una inversión de 41.820,99 euros, forman parte del plan de mantenimiento de la Concejalía de Servizos y buscan mejorar la seguridad tanto en la circulación de vehículos como en el paso de peatones.

En concreto, se acometerán en el vial del Parque de Rosalía de Castro y el Camiño da Carqueixa (Perlío), además de en el aparcamiento de la piscina municipal y los caminos de A Pomba y O Penedo (Barallobre).

Todos ellos presentan desperfectos como fisuras, así como una presencia significativa de baches por el paso del tiempo, el uso continuado y los efectos de las condiciones meteorológicas.

La alcaldesa, Sandra Permuy, se desplazó junto al edil responsable del área, Adán Chao, para supervisar el inicio de estas actuaciones. “Son fundamentais para manter en boas condicións os nosos camiños e garantir a seguridade da veciñanza”, aseveró la regidora, explicando que las tareas consistirán en la regularización de la superficie existente para, posteriormente, aplicar una capa de mezcla bituminosa.

Por su parte, Chao puso el foco en que este tipo de intervenciones permiten actuar “sobre os puntos máis deteriorados” y anunció que el plan “continuará con novas obras ao longo do ano en diferentes zonas do concello”.

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