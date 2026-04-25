El repicar de los bolillos sonó, una edición más en Fene, en la tradicional Xuntanza de Palilleiras
El pabellón de A Xunqueira acogió durante todo el día el encuentro de más de 300 artesanas
El pabellón de A Xunqueira, en el barrio fenés de San Valentín, parece quedarse pequeño cada vez que acoge una cita como la de este sábado. En esta ocasión, más de 300 artesanas –concretamente, un total de 316 de 25 escuelas diferentes procedentes de diversos puntos de la Comunidad– se reunieron en la localidad para participar en un evento más que consolidado en la comarca: la tradicional Xuntanza de Palilleiras.
En el encuentro, que se llevó a cabo en horario tanto de mañana como de tarde –de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas–, tuvieron presencia diferentes trabajos artesanales como el encaje de bolillos, el patchwork, el bordado o la calceta.
Conocimientos
Si hay algo que caracteriza a estas jornadas de convivencia, en las que también es posible adquirir productos relacionados con las distintas disciplinas, es el intercambio de conocimientos entre sus participantes, fundamentalmente femeninas.
El buen ambiente reinó durante todo el día, que sirvió para poner en valor “o traballo artesanal que forma parte da nosa identidade colectiva”, explicaba en los últimos días la alcaldesa, Sandra Permuy, durante la presentación del encuentro.
Desde el Consistorio fenés destacan la buena acogida con la que cuenta siempre esta iniciativa, que ayuda a dinamizar la vida social –y también económica– del municipio.