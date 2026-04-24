El Concello de Fene adquiere suelo de la Sareb por 25.000 euros para impulsar vivienda pública

Imagen de archivo de la casa consistorial de Fene Jorge Meis

El Consistorio de Fene comprará casi 30.000 metros cuadrados de suelo pertenecientes a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) por 25.000 euros. La operación busca impulsar el desarrollo de nuevos espacios, además de promover la creación de vivienda pública en el municipio. Tras recibir la propuesta inicial a finales de febrero, la administración local ha formalizado su aceptación y, según los plazos, la firma definitiva de esta adquisición tendrá que completarse antes del próximo 31 de agosto.

Desde el Concello explican que los terrenos incluyen una parcela de más de 29.000 m² ubicada en la zona de Mundín, en la parroquia de Perlío –en una zona de desarrollo calificada como AP22, que combina espacios verdes y suelo destinado a vivienda–, así como un solar urbano de 250 m² en la avenida Naturais.

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La intención del ejecutivo que dirige Sandra Permuy es impulsar la parcela de Mundín “no marco da súa planificación urbanística”, mientras que la situada en el núcleo urbano –al contar con viabilidad técnica para la edificación directa–, será puesta a disposición de la Xunta. El objetivo de esta cesión, remarca el Concello, será promover la construcción de vivienda pública para lograr paliar la demanda existente en ese entorno.

“Esta operación supón unha oportunidade moi relevante para o Concello, xa que nos permite incorporar solo estratéxico a un custo moi reducido e planificar o seu uso en beneficio da veciñanza”, aseveró la regidora, incidiendo en el impacto a medio y largo plazo de esta compra. “A adquisición destes terreos abre a porta a novos desenvolvementos urbanísticos, á creación de espazos públicos e á promoción de vivenda, elementos clave para o futuro de Fene”, añadió.

Competencias digitales

En otro orden de cosas, Fene acogerá en mayo un curso de competencias digitales dentro del programa ‘Mellor Acompañad@’ de la Fundación Amigos de Galicia.

Tendrá lugar los días 5, 12, 19 y 26 de mayo –de 10.00 a 12.30 horas– y busca ayudar a las personas mayores de 60 años a desenvolverse con mayor autonomía “en un entorno cada vez más digital”.

Las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de inscripción, cuyo periodo culmina el próximo 30 de abril. Más información en los Servizos Sociais.