Pillado un veinteañero a 141 km/h en una zona de Fene limitada a 50

Imagen de archivo de un control con radar del Instituto Armado en Ferrolterra Guardia Civil

Efectivos Destacamento de la Guardia Civil de Tráfico de Ferrol investigaron a un conductor de 26 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial al circular por el municipio de Fene casi triplicando la velocidad permitida, informa la Benemérita.

En concreto, los hechos que se investigan se produjeron en la madrugada del pasado viernes, 17 de abril, a las 00.19 horas. Fue entonces cuando una patrulla de servicio que se encontraba en un punto de verificación de velocidad en el kilómetro 4,300 de la FE-14, en la avenida de As Pías, detectó en el radar a un turismo que circulaba muy por encima del límite en dirección Ferrol.

De hecho, el vehículo pasó a 141 km/h en un tramo limitado a 50. Así, después de interceptarlo inmediatamente, los guardias identificaron al conductor, un hombre de 26 años. La velocidad no solo superaba con creces lo establecido, sino que está por encima del umbral penal tipificado para este tipo de vías, por lo que las diligencias se instruyen en los Juzgados de Ferrol.

La patrulla de servicio estaba actuando en el marco de la última campaña especial de vigilancia y control de la velocidad desarrollada por la Dirección General de Tráfico (DGT), con el objetivo de reducir la siniestralidad asociada a la velocidad excesiva.