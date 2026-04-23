O vídeo do CEIP Os Casais loita por outro premio máis ‘Somos Rural’ protagonizado por Fene
Até o momento este concurso de ámbito galego laureou proxectos de centros da comarca en todas as edicións
Entre os sete proxectos participantes na cuarta edición do concurso ‘Somos Rural’, que organiza a Confederación de Anpas Galegas, figura ‘Muíños’, un traballo presentado polo CEIP Plurilingüe Os Casais, de Maniños. Con este vídeo dase continuidade ás propostas anteriores nas que se reivindicou o patrimonio indiano, os lavadoiros e os hórreos, que conseguiron premio na primeira e inmediatamente anterior convocatoria, consolidando a Ferrolterra como terra fértil nestes galardóns ao sumar o premio obtido por un grupo do instituto Concepción Arenal no 2024.
No estudo de radio da escola comezaron os primeiros pasos do que se daría en chamar ‘Muíños’, con alumnado de 5º e 6º de Primaria gravando a voz en off, para despois filmar, nunha única xornada, os distintos planos.
O traballo vai acompañado de dez fotografías que foron seleccionadas, por votación, dun traballo realizado coa participación das familias, que visitaron os muíños e realizaron as capturas, a poder ser caracterizados como persoas labregas.
Tamén se montou unha réplica destas estruturas na entrada dos Casais, que serviu para identificar os elementos, comprender o funcionamento e reforzar os contidos das aulas. Ademais dunha visita didáctica ao CIMIX de Narón, o proxecto pechouse cunha festa de convivencia na que destacou a palestra de dúas bisavoas de alumnas, que tiveron muíños familiares para dar servizo ás súas comunidades.
Como elemento a protexer e restaurar, os protagonistas son os muíños, que só na zona de Fene chegaron a funcionar, no século XVIII, máis de 50.