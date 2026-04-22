Más de 300 palilleiras de toda Galicia se dan cita este sábado en el concello de Fene

Un instante del Encontro de Palilleiras Jorge Meis

El pabellón de A Xunqueira de Fene será el escenario, este sábado, de une nueva edición del tradicional encuentro de palilleiras, en el tomarán parte un total de 316 artesanas provinientes de múltiples puntos de Galicia.

El evento se desarrollará en horario de mañana –10.30 a 14.00 horas– y de tarde —16.00 a 19.00–, “configurándose como un amplo espazo de encontro arredor do encaixe de palillos, pero tamén de técnicas como o bordado, a calceta ou o patchwork”, explica el Ayuntamiento.

Las instalaciones de San Valentín vivirán, así, un ambiente abierto y participativo en el que cobrará protagonismo el intercambio de conocimientos y la puesta en valor de los oficios.

Más de 360 palilleiras mostraron su buen hacer en el pabellón de A Xunqueira, en Fene Más información

Para la regidora fenesa, Sandra Permuy, esta Xuntanza “é unha mostra do valor que teñen as nosas tradicións e o traballo artesanal, que forma parte da nosa identidade colectiva”, indicó la responsable municipal, incidiendo en el hecho de que “eventos como este permiten manter vivo un saber que se transmite de xeración en xeración, ao tempo que xeran espazos de encontro e participación”.

Por su parte, la concejala de Promoción Económica y Turismo, Ángeles Coira, puso el foco en la dimensión y la repercusión que tiene cada año la cita, valorando “a participación de máis de 300 palilleiras e 25 escolas”, lo que confirma “o interese e a vitalidade desta actividade, que ademais contribúe a dinamizar a vida social e económica do concello”.

Desde el Ayuntamiento de Fene invitan a los vecinos y vecinas, así como a los residentes en otras localidades, a acercarse hasta el pabellón de A Xunqueira para conocer en primera persona el trabajo de estas artesanas.