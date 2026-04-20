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Fene

Fene desestima las alegaciones del PP y aprueba sus presupuestos

Redacción
20/04/2026 20:33
Casa do Concello de Fene
Casa do Concello de Fene
C.G.
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Fene celebró un pleno extraordinario en el que se aprobaron de manera definitiva los presupuestos del Concello para 2026, después de acordar la corporación la desestimación de las alegaciones presentadas por el Partido Popular. “O documento económico, cun importe superior aos 16,5 millónes de euros, constitúe unha ferramenta clave para garantir servizos públicos eficaces, reforzar as políticas de benestar social e impulsar investimentos no municipio”, asevera el ejecutivo local.

Un momento de la sesión plenaria en la que salieron adelante los presupuestos

Fene aprueba las cuentas para 2026, que ascienden a 15,5 millones

Más información

El documento recoge la revisión del PXOM, el refuerzo de los servicios sociales o la mejora de las condiciones del personal municipal.

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