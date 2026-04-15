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Fene

La Cofradía de Barallobre inaugura este viernes una nueva pescadería en su lonja

Los veinte primeros clientes recibirán un obsequio

Redacción
15/04/2026 22:26
Pescadería de Barallobre
Pescadería de Barallobre
Cedida
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A las 9.30 horas de este viernes inaugura la Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Barallobre su nueva pescadería, localizada en la misma lonja. El patrón mayor del pósito, Jorge López, expresó ayer su “ilusión” por este nuevo servicio que ha sido posible, recalcó, gracias a las ayudas del GALP Golfo Ártabro Norte y la Consellería do Mar, que han permitido realizar las obras necesarias y la adquisición del equipamiento.

El objetivo de la pescadería, dijo López, es “acercar directamente al consumidor los productos procedentes de nuestros barcos, apostando con firmeza por un modelo de producto kilómetro 0, con la máxima frescura y a precios justos tanto para los armadores como para el cliente final”.

La crisis productiva ha llevado a la cofradía a impulsar un proceso de diversificación de sus actividades, “como la depuración, la cetárea, el congelado, las conservas, nuevos formatos de envasado o la pescadería, entre otros”.

La cofradía anuncia que los primeros veinte clientes recibirán un obsequio y habrá también precios especiales en la jornada inaugural. El horario de apertura es de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas y los sábados de 9.30 a 12.00.

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