Fene

Gael Ares, o artista fenés máis novo, recoñecido na V Gala DACCultura

Gañador infantil do certame ‘Quero Cantar’ en 2025, recollerá o galardón este xoves no teatro Colón da Coruña

Marta Corral
15/04/2026 05:00
Gael Ares recollerá o premio este xoves na V Gala DACCultura
Cedida
A Deputación da Coruña celebra este xoves, desde as 19.30 horas no teatro Colón da cidade herculina, a quinta Gala DACCultura, un evento que pon en valor “a creación cultural contemporánea da provincia, reunindo nunha mesma cita as diferentes disciplinas artísticas” e que nesta edición enmárcase na idea de “honrar a sorte como parte esencial da identidade e da cultura galega, un fío argumental que estará presente en todo o espectáculo, a escenografía e as intervencións artísticas”. 

Un dos protagonistas da tarde será Gael Ares, un músico polifacético que vén de gañar o certame ‘Quero Cantar’ da Deputación no ano 2025 na categoría infantil coa súa peza ‘Bule-bule’, unha composición propia que xa puido gravar nunha maqueta logo de levarse o premio. “É un recoñecemento do que fixen que recollo moi ilusionado”, di ao outro lado do teléfono, entre aulas, no pouco tempo que lle deixa libre o estudo e a súa paixón pola música que, no seu caso, acompañouno desde “os dous ou tres anos, que xa vía os vídeos de Davide Salvado en YouTube e quixen tocar a pandeireta e copiarlle”. 

Experiencia en escena

Foi el só, sendo autodidacta, quen empezou a sacar os primeiros ritmos. “Sempre me gustou a música tradicional, toda a música, en realidade”, aclara Gael, o pioneiro da familia en abrirse paso neste mundo. Aos catro anos xa estaba nunha ‘masterclass’ do seu ídolo marinense, con cinco xa formaba parte das aulas de BellónMaceiras dándolle á gaita e á percusión, e cando cumpriu oito entrou no Conservatorio Xan Viaño para especializarse no contrabaixo. E que fai cando non está entre pentagramas? “O único día que teño libre é o mércores, que estudio e quedo cos amigos”, resume o fenés. 

La música de la comarca tiene el futuro asegurado con la victoria de Gael Ares en Quero Cantar

Más información

Da súa experiencia no ‘Quero Cantar’, explica Gael que no ano 2024 foi de xurado, gustoulle e quixo presentarse el. Crear o seu éxito, ‘Bule-bule’, levoulle “un mes e medio, dous meses, porque é bastante complexa”, valora, engadindo que os seus recordos do certame son “moi bos, gustoume moito, estivo moi ben e o resto de participantes foron tamén de moito nivel”. 

Afeito aos escenarios desde que Davide Salvado xa o subira con el cando o pequeno gran artista tiña catro anos, Caamaño&Amexeiras —que porán a banda sonora á Gala DACCultura— fixeron o mesmo pouco despois e repetiron varias veces, unha das últimas durante a celebración do Mes da Patria en Fene, en xullo de 2024. 

Nai do artista

Estela Rodríguez é a nai de Gael e non oculta a fachenda de ter na casa un talento coma o do seu fillo. “Nós non somos músicos nin temos idea, pero fomos adaptándonos pouco a pouco ao que nos pedía”, sostén, lembrando que “os primeiros xoguetes que quería xa eran instrumentos... Ben pequeno, polo Nadal xa pediu un trombón e só quería escoitar música, facer concertos...”. 

O fenómeno de Fene, Gael Ares, compite no Quero Cantar coa súa peza tradi-electrónica

Más información

O reto familiar pasou entón por estar ao seu carón a medida que ía medrando, “buscando profesores, xente que o acompañara” ata que foi atopando seu sitio e, por suposto, convertíndose na estrela das xuntanzas familiares: “Sempre, e no confinamento daba concertos na terraza; a verdade é que atopamos xente boa, artistas que o acompañaron, que lle abriron as portas”, agradece Estela Rodríguez. 

Te puede interesar

Gael Ares recollerá o premio este xoves na V Gala DACCultura

Gael Ares, o artista fenés máis novo, recoñecido na V Gala DACCultura
Marta Corral
Un momento del rodaje de la pieza de Iago Varela

‘Mulleres da Reconversión’ inicia su recorrido fuera de Fene después de su emotivo estreno
Redacción
Ilustración de 'A rebelión da lectura'

Proyección de ‘A rebelión da lectura’ y coloquio con sus directoras este miércoles en la Casa da Cultura de Fene
Redacción
Fene concurso de Tapas Cervecería Arrecendo

Valdoviño y Fene a bocados: un mes de abril para saborear la comarca
Verónica Vázquez