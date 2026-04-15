Gael Ares, o artista fenés máis novo, recoñecido na V Gala DACCultura
Gañador infantil do certame ‘Quero Cantar’ en 2025, recollerá o galardón este xoves no teatro Colón da Coruña
A Deputación da Coruña celebra este xoves, desde as 19.30 horas no teatro Colón da cidade herculina, a quinta Gala DACCultura, un evento que pon en valor “a creación cultural contemporánea da provincia, reunindo nunha mesma cita as diferentes disciplinas artísticas” e que nesta edición enmárcase na idea de “honrar a sorte como parte esencial da identidade e da cultura galega, un fío argumental que estará presente en todo o espectáculo, a escenografía e as intervencións artísticas”.
Un dos protagonistas da tarde será Gael Ares, un músico polifacético que vén de gañar o certame ‘Quero Cantar’ da Deputación no ano 2025 na categoría infantil coa súa peza ‘Bule-bule’, unha composición propia que xa puido gravar nunha maqueta logo de levarse o premio. “É un recoñecemento do que fixen que recollo moi ilusionado”, di ao outro lado do teléfono, entre aulas, no pouco tempo que lle deixa libre o estudo e a súa paixón pola música que, no seu caso, acompañouno desde “os dous ou tres anos, que xa vía os vídeos de Davide Salvado en YouTube e quixen tocar a pandeireta e copiarlle”.
Experiencia en escena
Foi el só, sendo autodidacta, quen empezou a sacar os primeiros ritmos. “Sempre me gustou a música tradicional, toda a música, en realidade”, aclara Gael, o pioneiro da familia en abrirse paso neste mundo. Aos catro anos xa estaba nunha ‘masterclass’ do seu ídolo marinense, con cinco xa formaba parte das aulas de BellónMaceiras dándolle á gaita e á percusión, e cando cumpriu oito entrou no Conservatorio Xan Viaño para especializarse no contrabaixo. E que fai cando non está entre pentagramas? “O único día que teño libre é o mércores, que estudio e quedo cos amigos”, resume o fenés.
Da súa experiencia no ‘Quero Cantar’, explica Gael que no ano 2024 foi de xurado, gustoulle e quixo presentarse el. Crear o seu éxito, ‘Bule-bule’, levoulle “un mes e medio, dous meses, porque é bastante complexa”, valora, engadindo que os seus recordos do certame son “moi bos, gustoume moito, estivo moi ben e o resto de participantes foron tamén de moito nivel”.
Afeito aos escenarios desde que Davide Salvado xa o subira con el cando o pequeno gran artista tiña catro anos, Caamaño&Amexeiras —que porán a banda sonora á Gala DACCultura— fixeron o mesmo pouco despois e repetiron varias veces, unha das últimas durante a celebración do Mes da Patria en Fene, en xullo de 2024.
Nai do artista
Estela Rodríguez é a nai de Gael e non oculta a fachenda de ter na casa un talento coma o do seu fillo. “Nós non somos músicos nin temos idea, pero fomos adaptándonos pouco a pouco ao que nos pedía”, sostén, lembrando que “os primeiros xoguetes que quería xa eran instrumentos... Ben pequeno, polo Nadal xa pediu un trombón e só quería escoitar música, facer concertos...”.
O reto familiar pasou entón por estar ao seu carón a medida que ía medrando, “buscando profesores, xente que o acompañara” ata que foi atopando seu sitio e, por suposto, convertíndose na estrela das xuntanzas familiares: “Sempre, e no confinamento daba concertos na terraza; a verdade é que atopamos xente boa, artistas que o acompañaron, que lle abriron as portas”, agradece Estela Rodríguez.