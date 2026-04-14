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Fene

Proyección de ‘A rebelión da lectura’ y coloquio con sus directoras este miércoles en la Casa da Cultura de Fene

La cita comenzará a las seis de la tarde en el salón de actos

Redacción
14/04/2026 22:24
Ilustración de 'A rebelión da lectura'
Ilustración de 'A rebelión da lectura'
Cedida
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De mano de la Diputación de A Coruña llega este miércoles al salón de actos de la Casa da Cultura de Fene la proyección del documental ‘A rebelión da lectura’ (18.00), que contará con sus directoras, Asun G. Losada y Alma Alonso, que participarán al finalizar en un coloquio abierto. 

La entrada para la actividad es libre y se trata de una iniciativa enmarcada en el calendario del ente provincial por el Día del Libro, que llegará también a otros municipios de la zona.

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