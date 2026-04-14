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Fene

‘Mulleres da Reconversión’ inicia su recorrido fuera de Fene después de su emotivo estreno

El cortometraje documental llegará este fin de semana a Cabanas y el día 21, a Lugo

Redacción
14/04/2026 22:34
Un momento del rodaje de la pieza de Iago Varela
Un momento del rodaje de la pieza de Iago Varela
Cedida
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Tras su estreno en Fene, el cortometraje documental ‘Mulleres da Reconversión’ llegará próximamente a las localidades de Cabanas y Lugo. Cabe recordar que esta pieza audiovisual de Iago Varela forma parte del proyecto que lleva el mismo nombre y que el Concello impulsó con el apoyo de Navantia y la Diputación en el marco de su programación por el 8M.

Así las cosas, este domingo día 19 (18.00 horas) podrá disfrutarse en la Escola Laica del municipio vecino, integrado en las actividades que ofrece la Asociación Cultural Tarde Piache y comentada por su director, que ayudará a los presentes a profundizar en el proceso de creación de la pieza y en el trabajo de recogida de memoria realizado con sus protagonistas –trabajadoras, parejas o hijas de trabajadores de la antigua Astano–. El recorrido se alejará de la comarca para llegar hasta el Centro Cultural Vello Cárcere de Lugo el martes 21 de abril.

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“Este documental naceu da escoita. Había unha parte da historia da reconversión que non estaba contada, e que tiña que ver coa vida cotiá, cos coidados e co que pasaba nas casas mentres todo cambiaba ao redor”, expone Iago Varela sobre su creación, que combina entrevistas e imágenes simbólicas de uno de los procesos más reseñables de la historia de Ferrolterra.

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