La comisión de fiestas de Sillobre organiza el próximo domingo 19 una gran paella en el local de la SCRD Agarimo

Las grandes paellas son habituales en estas fechas, como esta de las pasadas fiestas de O Alto Daniel Alexandre

Desde las 14.00 horas del próximo domingo 19 de abril, el local de la Sociedade Cultural Recreativa e Deportiva Agarimo de Sillobre acogerá una comida popular organizada por la comisión de fiestas de la parroquia para recaudar fondos.

Habrá empanada, paella, pan, vino, agua, postre, café y chupito a un coste de 25 euros por menú. Las personas interesadas pueden anotarse en el número de teléfono 647 734 337.