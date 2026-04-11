Fene
La comisión de fiestas de Sillobre organiza el próximo domingo 19 una gran paella en el local de la SCRD Agarimo
Servirá para recaudar fondos de cara a las fiestas patronales
Desde las 14.00 horas del próximo domingo 19 de abril, el local de la Sociedade Cultural Recreativa e Deportiva Agarimo de Sillobre acogerá una comida popular organizada por la comisión de fiestas de la parroquia para recaudar fondos.
Habrá empanada, paella, pan, vino, agua, postre, café y chupito a un coste de 25 euros por menú. Las personas interesadas pueden anotarse en el número de teléfono 647 734 337.