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Fene

La comisión de fiestas de Sillobre organiza el próximo domingo 19 una gran paella en el local de la SCRD Agarimo

Servirá para recaudar fondos de cara a las fiestas patronales

Redacción
11/04/2026 22:14
Las grandes paellas son habituales en estas fechas, como esta de las pasadas fiestas de O Alto
Las grandes paellas son habituales en estas fechas, como esta de las pasadas fiestas de O Alto
Daniel Alexandre
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Desde las 14.00 horas del próximo domingo 19 de abril, el local de la Sociedade Cultural Recreativa e Deportiva Agarimo de Sillobre acogerá una comida popular organizada por la comisión de fiestas de la parroquia para recaudar fondos. 

Habrá empanada, paella, pan, vino, agua, postre, café y chupito a un coste de 25 euros por menú. Las personas interesadas pueden anotarse en el número de teléfono 647 734 337.

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