Fene estrena nueva senda peatonal, que conecta San Valentín y el límite con Neda

Los responsables municipales en la nueva senda Concello

El ejecutivo de Fene ha culminado los trabajos de ejecución de la nueva senda peatonal en el Camiño do Regueiro. Cabe recordar que la actuación, financiada con cargo al POS+ 2023 de la Diputación, permite conectar el paseo marítimo de San Valentín y el límite del municipio de Neda, después de una inversión de 140.750 euros.

La alcaldesa, Sandra Permuy, comprobó junto a los ediles Manuel Polo y Mª Carmen Martínez el resultado de la intervención, “que supón un avance importante na mellora da rede viaria e peonil municipal”, destaca el Consistorio.

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Este nuevo itinerario peatonal, con una longitud total de 1.132 metros, se sitúa en el margen izquierdo del vial. La actuación supuso, asimismo, la ejecución de nuevas canalizaciones de aguas pluviales, “resolvendo os puntos de drenaxe que presentaban maiores problemas”, sostiene el gobierno local. Para la regidora, las obras permiten mejorar “a seguridade das persoas usuarias e dar continuidade a un espazo moi utilizado pola veciñanza, como é o paseo de San Valentín”.

Actividad física

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Fene informa de que la Concejalía de Deportes y Aspaneps organizan, el próximo 23 de abril –de 16.30 a 20.00 horas en la Casa da Cultura–, una nueva jornada informativa enmarcada en el Día Mundial de la Actividad Física.

En ella se abordará la ‘Mobilización e coidados das persoas dependentes’, centrándose en aspectos como los cambios y la higiene postural o la prevención de caídas. El número de plazas para esta iniciativa asciende a 25 y las personas interesadas en participar deben inscribirse en el 981 340 366.