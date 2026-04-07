Barallobre pide un cese de actividad de un año para su marisqueo a pie

Mariscador en una de las autorización del pósito fenés Daniel Alexandre

La cofradía de Barallobre pide a la Consellería do Mar que la totalidad de los mariscadores a pie del pósito –36– se adhieran a los convenios impulsados por el departamento que dirige Marta Villaverde para la realización de trabajos de regeneración y limpieza en los bancos que registraron una alta mortalidad como consecuencia de los temporales de los dos primeros meses del año.

El patrón mayor de la agrupación, Jorge López, aseguró asimismo que el planteamiento es que la vigencia del convenio sea de un año. En este periodo, siempre y cuando los servicios técnicos de la Xunta lo acepten, los socios implicados tendrán que desarrollar una serie de trabajos –siembras, limpiezas, acondicionamiento del sustrato o control de depredadores, entre otros– a cambio de una retribución mensual de alrededor de 700 euros. El número de horas mensual se sitúa en torno a las treinta.

Según informó la Xunta en el momento en el que se le presentaron al sector los convenios, solo la cofradía de Barallobre envió la solicitud, basándose en una alta mortalidad –alrededor del 30%–. El hecho de que los bancos en los que faenan –las playas de su entorno y también Neda– se encuentren en el fondo de la ría, con una importante influencia de los cauces fluviales, habría reducido la salinidad del agua hasta límites incompatibles con el crecimiento de los bivalvos.

Este martes, las cofradías interesadas se reunieron con técnicos de Mar para aclarar algunos aspectos de los convenios, con la idea de presentar la documentación cuanto antes.