Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fene

Barallobre pide un cese de actividad de un año para su marisqueo a pie

Las cofradías participaron en un encuentro para aclarar algunos aspectos de los convenios

X. Fandiño
X. Fandiño
07/04/2026 21:34
Mariscadores Barallobre
Mariscador en una de las autorización del pósito fenés
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La cofradía de Barallobre pide a la Consellería do Mar que la totalidad de los mariscadores a pie del pósito –36– se adhieran a los convenios impulsados por el departamento que dirige Marta Villaverde para la realización de trabajos de regeneración y limpieza en los bancos que registraron una alta mortalidad como consecuencia de los temporales de los dos primeros meses del año.

El patrón mayor de la agrupación, Jorge López, aseguró asimismo que el planteamiento es que la vigencia del convenio sea de un año. En este periodo, siempre y cuando los servicios técnicos de la Xunta lo acepten, los socios implicados tendrán que desarrollar una serie de trabajos –siembras, limpiezas, acondicionamiento del sustrato o control de depredadores, entre otros– a cambio de una retribución mensual de alrededor de 700 euros. El número de horas mensual se sitúa en torno a las treinta.

Según informó la Xunta en el momento en el que se le presentaron al sector los convenios, solo la cofradía de Barallobre envió la solicitud, basándose en una alta mortalidad –alrededor del 30%–. El hecho de que los bancos en los que faenan –las playas de su entorno y también Neda– se encuentren en el fondo de la ría, con una importante influencia de los cauces fluviales, habría reducido la salinidad del agua hasta límites incompatibles con el crecimiento de los bivalvos.

Este martes, las cofradías interesadas se reunieron con técnicos de Mar para aclarar algunos aspectos de los convenios, con la idea de presentar la documentación cuanto antes. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Mariscadores Barallobre

Barallobre pide un cese de actividad de un año para su marisqueo a pie
X. Fandiño
Fene. Parque del río Cádavo

El PSOE fenés reclama un plan urgente de arreglo de viales
Redacción
La alcaldesa y la edila de Deportes presentaron las actividades

Fene organiza un completo programa por el Día Mundial de la Actividad Física
Redacción
Edificio del IES Concepción Arenal de Ferrol

El IES Concepción Arenal de Ferrol y CEIP de Centieiras de Fene se forman en mediación pacífica
Redacción