Fene organiza un completo programa por el Día Mundial de la Actividad Física

La alcaldesa y la edila de Deportes presentaron las actividades Cedida

El Día Mundial de la Actividad Física, que se conmemoró el pasado domingo, ha llevado al Concello de Fene a poner en marcha, bajo el lema “Máis movemento, máis vida”, un amplio programa de actividades orientado a fomentar hábitos saludables y promover el ejercicio físico entre los vecinos del municipio.

La alcaldesa, Sandra Permuy, y la edila de Deportes, Alba García, presentaron este lunes, coincidiendo con la efeméride, distintas acciones previstas en el marco de esta iniciativa, organizada en colaboración con Aspaneps Fene.

La regidora local destacó que esta programación busca “fomentar hábitos de vida saudábeis e promover a actividade física como elemento clave para o benestar da veciñanza”, subrayando además la importancia de implicar tanto a las administraciones como al tejido social y educativo en esta tarea.

Por su parte, la concejala de deportes, Alba García, puso en valor “a diversidade de actividades propostas, pensadas para diferentes idades e perfís, co obxectivo de achegar a actividade física ao conxunto da cidadanía e facilitar a súa incorporación ao día a día”.

Actividades

Dentro de la programación se incluye un ciclo de tres acciones formativas centradas en la promoción de la salud. La primera de ellas ya se celebró el pasado 26 de marzo bajo el título “Estilos de vida saudábeis-mindfulness”, y contó, como valoraron las responsables municipales, con una alta participación, completando todas las plazas disponibles.

Las siguientes sesiones serán el 23 de abril, sobre “Mobilización e coidados das persoas dependentes”, y el 21 de mayo, con un “Obradoiro de alimentación saudable”, ambas en horario de tarde. Las personas interesadas pueden obtener más información o formalizar su inscripción a través del teléfono 981 340 366 o en la web municipal.

La programación se completa con una exposición de paneles informativos sobre actividad física y salud que comenzará el 12 de abril en el pabellón de A Xunqueira y que posteriormente recorrerá diferentes espacios del término municipal, incluyendo centros de enseñanza y entidades sociales.

Entre las fechas previstas se encuentran, además de A Xunqueira (del 12 al 26 de abril), la SCRD Agarimo de Sillobre (del 8 al 14 de junio), la AVV San Xurxo de Magalofes (del 15 al 21 de junio), la ACRD O Pote (del 22 al 28 de junio), la Liga de Amigos de Barallobre (de 29 de junio al 5 de julio), la SCRD Perlío (del 6 al 12 de julio), la AVV de Limodre (del 13 al 19 de julio) y el CMI Unidade de Fene (de 27 de julio al 2 de agosto).

Además, el 12 de abril se celebrará una caminata popular, con salida y llegada en el pabellón de A Xunqueira a las 12.00 horas, de dificultad baja y abierta a todos los públicos, incluyendo personas con movilidad reducida. No será necesaria inscripción previa y, en caso de mal tiempo, la actividad se sustituirá por ejercicio en el polideportivo. Al final de esta, habrá cantos de taberna a cargo de Son de Cantos.

Rutas saludables

Otra de las iniciativas destacadas será la elaboración de rutas saludables por las distintas parroquias, desarrolladas por el alumnado de los centros educativos de Fene. Estos recorridos incluirán puntos de interés del municipio, como equipamientos públicos, espacios naturales o recursos sanitarios, y serán posteriormente publicados con una imagen gráfica común por parte del Concello.

La programación cuenta con la colaboración de numerosas entidades e instituciones, entre ellas la Xunta de Galicia, la Escola Galega de Saúde para Cidadáns, la Diputación de A Coruña, Por + Vida, centros educativos como CEIP Centieiras, O Ramo, Os Casais, CPI A Xunqueira y el colegio Jorge Juan, así como entidades sociales y culturales del municipio y la Sociedad Española de Obesidad (Seedo).

Desde el Concello de Fene se anima a la ciudadanía a participar en las distintas actividades programadas y a incorporar el movimiento como parte esencial de una vida saludable.