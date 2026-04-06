El PSOE fenés reclama un plan urgente de arreglo de viales

Parque del río Cádavo Emilio Cortizas

El grupo socialista en el Concello de Fene ha reclamado al ejecutivo local un plan integral de reparación de carreteras y mejoras en los parques municipales. Apuntan que se necesitan actuaciones prioritarias como las de la carretera da Brea, Barallobre o las calles Lagarteira y Covelo, en la parroquia de Sillobre.

Asimismo, la portavoz del PSOE, María Ares, reclamó la revisión del estado de los parques municipales ante la llegada del buen tiempo, advirtiendo del “estado de deterioro” de espacios como el parque lineal del Río Cádavo o el de Castelao, para los que pidió actuaciones de acondicionamiento en esta primavera. Además, solicitan información de la situación de las obras de la plaza Verde, en Perlío.