Quejas por la estrechez de Costa da Lagarteira, en la parroquia fenesa de Sillobre

Imagen del vial en Sillobre Cedida

Los vecinos de los lugares de Orra, Cobelo, Lagarteira y Rañoa, en la parroquia fenesa de Sillobre, hace tiempo que se quejan del estado de la pista de Costa da Lagarteira, que se encuentra en muy mal estado.

La demanda ha llegado al Concello, que señala que se está intentando poner solución, para lo que se requeriría la cesión de algunos terrenos por parte de los vecinos, con el fin de ensanchar la pista.

La situación de los accesos en la zona es algo recurrente, ya que próxima esta se encuentra otra, de una sola dirección, en la que es complicada la circulación de vehículos, por la estrechez e incluso la presencia de postes eléctricos