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Fene

La Cofradía de Barallobre termina la siembra de ostra plana para recuperar los bancos naturales

La exitosa actividad está enmarcada en un proyecto europeo impulsado por la Consellería do Mar

Redacción
31/03/2026 21:29
Ostra plana barallobre
Mariscadoras sembrando
Cedida
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La Cofradía de Barallobre ha finalizado con éxito la siembra de ostra plana dentro del proyecto europeo “Rexeneración de Bancos Naturais de Ostra Plana”, impulsado por la Consellería do Mar y financiado a través de fondos europeos dentro del procedimiento PE209B.

La iniciativa está orientada a la recuperación y fortalecimiento de los bancos naturales de esta especie y comenzó el julio pasado con la colocación de 35 kilogramos de ostra equivalente a 101.852 unidades de 0,5 milímetros. Tras varios meses de trabajo continuo, la siembra final se llevó a cabo el pasado 18 de marzo en las playas autorizadas para la Cofradía de Barallobre.

Durante este periodo, los trabajos realizados han sido claves para garantizar la viabilidad del proyecto, incluyendo labores de limpieza de algas en los recipientes de la ostra, el volteo periódico de los mismos, la retirada de ejemplares muertos y el cambio de pochones por otros con mayor luz de malla, favoreciendo así el correcto desarrollo y crecimiento del producto.

Resultado

Como resultado de este proceso, se ha alcanzado una producción de aproximadamente 370 kilogramos de ostra, equivalentes a unas 25.000 unidades de más de 55 mm.

En el momento actual, estas se encuentran en su fase final de crecimiento, a la espera de alcanzar el tamaño comercial óptimo y mientras tanto se favorecerá el desove y reclutamiento de nuevos ejemplares juveniles. Una vez alcanzado el tamaño deseado, serán extraídas para su comercialización.

El patrón mayor de la Cofradía de Barallobre, Jorge López Pena, destacó que “se trata de un proceso laborioso, que requiere muchas horas de trabajo y la implicación de profesionales especializados en el cultivo de esta especie, pero que finalmente da sus frutos”, subrayando además que este tipo de iniciativas “ayudan a reforzar la producción, tan necesaria en la ría de Ferrol en la actualidad”.

La ostra plana es un recurso fundamental para el sector, ya que se trata de la especie de la que viven los y las mariscadoras a pie de Barallobre y cuya cofradía es una de las de Galicia con mayor volumen de extracción de esta especie a lo largo del año.

Los resultados obtenidos llevan a pensar ya en la posibilidad de actividades similares con otras especies, como pueden ser zamburiña, almeja babosa o almeja fina.

Prohibición de circulación en el puerto

Este miércoles 1 se instalará la señalización de reordenación de tránsito que restringe temporalmente la circulación de acceso al puerto de Barallobre por motivos de seguridad. Una inspección realizada a las infraestructuras portuarias tras las borrascas detectó problemas en el entramado de un tramo del borde marítimo, bajo el vial de acceso a la lonja. Ante esta situación y para disminuir riesgos, el ente público y el Concello consensuaron cerrar al tráfico rodado un tramo del carril de salida desde la instalación, reordenando la circulación.

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