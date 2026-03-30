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Fotografía

Las imágenes de Lucas Blanco ponen cara a otras realidades humanas, ahora desde Fene

Este miércoles se inaugura la muestra ‘Gritos en el silencio’, del aresano afincado en Narón, capturada por cinco países

Redacción
30/03/2026 22:09
El fotógrafo entre algunas de las obras de esta misma muestra, el año pasado en Exponav
El fotógrafo entre algunas de las obras de esta misma muestra, el año pasado en Exponav
Jorge Meis
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Después de exhibirse por muy distintos puntos de la península, este martes 31 llega a la Casa da Cultura de Fene la exposición ‘Gritos en el silencio’, una selección de imágenes capturadas por Lucas Blanco que permanecerá en este espacio hasta el miércoles 29 de abril. Para dar continuidad y sentido a la misma aspiración por la que el creador empezó a estudiar fotografía, la de “tentar cambiar o mundo”, se ofrecen visitas guiadas por el propio autor a colegios, siempre que el alumnado sea mayor de 12 años, o asociaciones que estén interesadas (solicitudes enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal).

Lucas Blanco, que es natural de Ares aunque reside en Narón, enseña en esta exposición su visión de la vida en campamentos de personas refugiadas saharauis y sirias, en Argelia y en Líbano, respectivamente. Otras imágenes proceden de las escuelas andinas Jatari Unancha, en Ecuador, o del proyecto de ecodesarrollo Gaia, en Senegal. Asimismo, en India, su objetivo se detuvo tanto en las chabolas de Bombay y Calcuta como en la Fundación Vicente Ferrer.

La muestra que se podrá ver ahora en la sala de exposiciones temporales de la Casa da Cultura de Fene ya pasó por otros escenarios de la comarca como el año pasado Exponav y el Campus de Ferrol, por otras localidades de Galicia como A Coruña, Fisterra y Cee, así como por puntos fuera de la Comunidad como en Vizela, en Portugal.

Además, Lucas Blanco es autor de otras exposiciones con gran repercusión como ‘Exiliados en la arena’, que se pudo ver en el Centro de Cooperación y Desarrollo de Sevilla, en el Palacio Conde Toreno de Oviedo, en la Asamblea Nacional de Quito (en Ecuador, por la inauguración de la Embajada de la República Nacional Saharaui), aparte del centro cultural Torrente Ballester de Ferrol.

Cambio de horarios

Desde el Concello de Fene avisan de que habrá cambios en los horarios de visita de la Casa da Cultura durante la Semana Santa, permaneciendo cerrada desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril. Este mismo martes 31 y miércoles 1, de la misma manera que el próximo lunes 6, las instalaciones abrirán de 10.00 a 14.15, y a partir del martes 7 se reanudará el cuadro habitual (de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00, mientras que los sábados se mantiene el turno matutino).

Además de fotógrafo, coautor de libros sin ánimo de lucro

En la trayectoria de Lucas Blanco destaca haber firmado tres libros diferentes con una finalidad solidaria, en los que volcó tanto sus imágenes como sus textos. Por un lado, junto a Mar Herrera dio a luz ‘Corazón negro’, cuyos fondos se destinaron a construir bibliotecas en campos de refugiados saharauis, a través del proyecto Bubisher. Con Amelia de Querol sacó el título ‘Silencios’, con el que recaudaron dinero para la Fundación Vicente Ferrer, una iniciativa que surgió en un viaje a India para conocer la versión primigenia de esta entidad, fundada en 1969. Por último, junto a siete escritores publicó ‘Sinergias’, en apoyo al pueblo saharaui, con mil ejemplares para distribuir en asociaciones.

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