Fene divide la tasa por la recogida de basura en dos cobros

Camiones de la recogida de basuras, en una imagen de archivo AEIG

Fene ha decidido dividir el cobro de la tasa por la recogida de basura en dos periodos con el objetivo de facilitar a las vecinas y vecinos su pago “e facer máis asumible o impacto da recente actualización do recibo”, expone el gobierno local.

Así las cosas, el Concello establecerá dos periodos de pago voluntario, extendiéndose el primero del 1 de abril hasta el 15 de junio y, el segundo, del 1 de septiembre al 16 de noviembre.

Desde el ejecutivo que dirige Sandra Permuy recuerdan que el incremento “non é unha decisión discrecional”, sino que parte de la aplicación de la normativa europea y de la ley estatal de residuos y suelos contaminados, “que obrigan ás administracións locais a cubrir o custo real do servizo e a repercutilo na veciñanza”. Inciden, asimismo, en que este modelo penaliza los sistemas basados en la incineración y los vertederos, “como é o caso do sistema empregado por Sogama”.

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Ante este nuevo escenario, el Consistorio fenés ha decidido aplicar medidas para “minimizar” el impacto económico entre la vecindad, “ao tempo no que se continúa traballando na mellora do sistema de recollida e na promoción de prácticas máis sostibles”.

El gobierno municipal anima a los residentes a sumarse a este fraccionamiento del pago, recordando la importancia de avanzar hacia modelos de gestión de los residuos sostenibles y haciendo hincapié en el uso responsable de los diferentes contenedores y del Punto Limpo ubicado en el polígono de Vilar do Colo.

Casa da Cultura

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento anunció cambios en el horario de la Casa da Cultura con motivo de la Semana Santa. Las instalaciones permanecerán cerradas el 28 y 29 de marzo y del jueves 2 al domingo 5 de abril. Mientras, del 30 de marzo al día 1 abrirán de 10.00 a 14.15 horas.