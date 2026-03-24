Atropellada una adolescente cuando cruzaba por un paso de peatones en Fene

El accidente se produjo a escasos metros de la sede de la Policía Local fenesa Daniel Alexandre

Una adolescente tuvo que ser trasladada esta mañana al centro hospitalario de referencia tras ser atropellada cuando atravesaba la calzada por un paso de peatones en pleno núcleo urbano de Fene. Según informó tanto el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 como la Policía Local fenesa, el incidente se registró en torno a las 08.30 horas a la altura del número 15 de la rúa da Fraga, a escasos metros de la sede policial municipal.

Según la información trasladada por los agentes, el accidente se produjo cuando la muchacha se dirigía al instituto. Al parecer, la conductora no la vio cuando estaba cruzando la carretera, arrollándola con su vehículo. Afortunadamente, el turismo circulaba a baja velocidad y la víctima tan solo sufrió lesiones de carácter leve.

Así, un particular alertó del incidente directamente al servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que desplazó hasta el punto una ambulancia asistencia al tiempo que avisaba al 112, informando de que la joven se encontraba "consciente, liberada y accesible". Desde la central autonómica, por su parte, se movilizó a la Policía Local.

La adolescente, asimismo, no presentaba lesiones de consideración, pero se quejaba de un agudo dolor en el costado izquierdo, por lo que, tras recibir una asistencia inicial en el punto, fue trasladada al centro hospitalario de referencia.