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Festival

Nueve confirmaciones que ya dan ganas de teletransportarse al Perla Mural Fest 2026

Rufus T. Firefly, Melon Diesel y Luis Fercán encabezan un cartel incompleto que también incluye otros seis proyectos

Redacción
21/03/2026 21:53
El concierto del Perla es el único programado en Galicia hasta la fecha de la banda Rufus T. Firefly
El concierto del Perla es el único programado en Galicia hasta la fecha de la banda Rufus T. Firefly
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El Perla Mural Fest, el festival de muralismo, música y artes urbanas que se celebrará en Perlío del 22 al 28 de junio, ya tiene un primer cartel provisional en el que avanzan algunos de los conciertos que se ofrecerán en esta edición. A falta de conocer también los artistas y programación complementaria, ya se sabe que actuarán en el gran escenario fenés Rufus T. Firefly (Aranjuez), Melon Diesel (Gibraltar) y Luis Fercán (Galicia), entre otros seis proyectos.

Una de las bandas de culto mejor valoradas por la crítica como es Rufus T Firefly, que presentará su disco ‘Todas las cosas buenas’ en este evento que no se encasilla en ningún género, compartirá escenario con una banda que regresa ahora al panorama musical después de haber superado los 350.000 discos vendidos, Melon Diesel. Asimismo, Luis Fercán vendrá a Fene con su nuevo trabajo, ‘Cerezos en flor’, para ofrecer uno de sus íntimos directos en un momento especial dentro de su trayectoria.

A pegada do Perla Mural Fest enche de arte urbano as rúas de Fene, con espazo tamén para os máis cativos

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Estos tres nombres encabezan un cartel que se completa con otros de referencia como True Mountains, que vuelve a la escena en versión electrónica; Battosai, el trío compostelano que se mueve entre el grunge y el punk; los legendarios locales Los Tigres del Cañotas; la fusión de vanguardia y tradición que caracterizan al combo de Zavala con Atalaias de Caión, el archiconocido en el festival DJR4Tibrón y los robots de Daft Punk Vibes, que también sonarán al público más fiel del Perla.

Los abonos para acceder a los conciertos están a la venta (en este enlace) y ya van por la segunda promoción, después de un primer tramo especial para los más rápidos, por lo que en este momento todavía se pueden adquirir las entradas al precio de 27,90 euros.

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Después de haber lanzado los adelantos musicales, esta semana, la plataforma belga Street Art Cities vuelve a poner el ojo sobre el mural de Wedo Goas ‘As Mouras’, esta vez reconociéndolo con la primera posición del Expert Choice Award, tras haber sido nombrado el mejor mural de 2025 en Expert Spotlight.

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