Hasta el último día de mayo se pueden presentar dibujos al certamen Curuxa do Humor

Ganadores de los Premios Curuxa 2025 en la inauguración de la exposición Cedida

Los artistas tanto de España como de Portugal están llamados a participar en esta XXX edición del Concurso de Humor Gráfico e Caricatura Curuxa do Humor, que organiza el Museo Xaquín Marín del Concello de Fene, abriendo así las fronteras de un certamen que anteriormente se limitaba al territorio estatal. El plazo de presentación de dibujos permanecerá abierto en el registro municipal hasta el día 31 de mayo, para cualquiera de las categorías: Curuxa (dirigida a mayores de 25 años), Curuxa Nova (edades entre los 16 y los 25) y Caricatura (a partir de 16).

A repartir entre las tres secciones, la cuantía de los premios asciende a un total de 5.000 euros, que se dividen en dos galardones diferentes para la categoría de mayor edad (con 2.000 y 1.000 euros), mientras que la intermedia cuenta con una dotación de 500 y Caricatura con 1.500 euros. Además, todos los reconocimientos van acompañados de un diploma.

En esta edición también se mantiene la exclusión de obras realizadas, ya sea de manera total o parcial, con Inteligencia Artificial, un aspecto en el que se hace mención expresa en las bases reguladoras del concurso, indicando que cualquier trabajo que haya sido elaborado echando mano de esta herramienta “quedará automáticamente excluida del certamen. Las obras deberán ser de creación manual o digital directa por parte del/de la artista”.

Exposición

La muestra en la que se exhibirán los trabajos de este XXX Concurso de Humor Gráfico se inaugurará durante el último trimestre de 2026.

Por este motivo, la presentación de creaciones al concurso implica autorizar al Museo Xaquín Marín a utilizar dichas imágenes con el objetivo de exponerlas, tanto en sus instalaciones como en otras del término municipal, así como en la página web del Consistorio. De hecho, en caso de resultar uno de los trabajos premiados, estos quedarán en propiedad del Concello de Fene, pasando a integrarse en su colección. La devolución de los originales que así lo soliciten sus autores se realizará a partir del mes de enero de 2027.