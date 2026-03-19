Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Humor Gráfico y Caricatura

Hasta el último día de mayo se pueden presentar dibujos al certamen Curuxa do Humor

Como novedad, esta edición se dirige a artistas de toda la península ibérica en las tres categorías del certamen

Redacción
19/03/2026 22:23
Ganadores de los Premios Curuxa 2025 en la inauguración de la exposición
Ganadores de los Premios Curuxa 2025 en la inauguración de la exposición
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Los artistas tanto de España como de Portugal están llamados a participar en esta XXX edición del Concurso de Humor Gráfico e Caricatura Curuxa do Humor, que organiza el Museo Xaquín Marín del Concello de Fene, abriendo así las fronteras de un certamen que anteriormente se limitaba al territorio estatal. El plazo de presentación de dibujos permanecerá abierto en el registro municipal hasta el día 31 de mayo, para cualquiera de las categorías: Curuxa (dirigida a mayores de 25 años), Curuxa Nova (edades entre los 16 y los 25) y Caricatura (a partir de 16).

A repartir entre las tres secciones, la cuantía de los premios asciende a un total de 5.000 euros, que se dividen en dos galardones diferentes para la categoría de mayor edad (con 2.000 y 1.000 euros), mientras que la intermedia cuenta con una dotación de 500 y Caricatura con 1.500 euros. Además, todos los reconocimientos van acompañados de un diploma.

En esta edición también se mantiene la exclusión de obras realizadas, ya sea de manera total o parcial, con Inteligencia Artificial, un aspecto en el que se hace mención expresa en las bases reguladoras del concurso, indicando que cualquier trabajo que haya sido elaborado echando mano de esta herramienta “quedará automáticamente excluida del certamen. Las obras deberán ser de creación manual o digital directa por parte del/de la artista”.

Exposición

La muestra en la que se exhibirán los trabajos de este XXX Concurso de Humor Gráfico se inaugurará durante el último trimestre de 2026.

Por este motivo, la presentación de creaciones al concurso implica autorizar al Museo Xaquín Marín a utilizar dichas imágenes con el objetivo de exponerlas, tanto en sus instalaciones como en otras del término municipal, así como en la página web del Consistorio. De hecho, en caso de resultar uno de los trabajos premiados, estos quedarán en propiedad del Concello de Fene, pasando a integrarse en su colección. La devolución de los originales que así lo soliciten sus autores se realizará a partir del mes de enero de 2027.

Los ganadores de 2025, elegidos por la familia del concurso

El año pasado ganaron los Premios Curuxa do Humor los artistas David Vela Cervera (1º Curuxa), Pablo Prado Fernández (2º Curuxa), Andrés Chinchilla Argibay (Curuxa Nova) y David García Vivancos (Caricatura). Asimismo, recibieron mención de honor Nuria Hernández Pintor (Curuxa), Lucía Rodríguez Cid (Curuxa Nova) e Iván Mata Tamayo y Asier Sanz (Caricatura). Todos ellos fueron elegidos por un jurado en el que se integró, entre otros, el reconocido humorista gráfico de Pinto&Chinto David Pintor, que también ganó el certamen en 2007, y Adrián Dopico López y Lucas Sixto Carballeira, vencedores en 2024.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Ganadores de los Premios Curuxa 2025 en la inauguración de la exposición

Hasta el último día de mayo se pueden presentar dibujos al certamen Curuxa do Humor
Redacción
Imagen de archivo de la avenida Naturais de Fene

El incendio en un piso de Fene deja a una octogenaria evacuada al hospital
Redacción
O equipo de ‘Hamlet’ do Centro Dramático Galego, nun dos ensaios no Salón Teatro de Santiago de Compostela

O Centro Dramático Galego estrea ‘Hamlet’, que terá servizo de bus e talento de Ferrolterra
Redacción
Fenerock 2024

El Drogas y Hamlet, en el cartel de la próxima edición del FeneRock
Redacción