El incendio en un piso de Fene deja a una octogenaria evacuada al hospital

Imagen de archivo de la avenida Naturais de Fene Daniel Alexandre

Una octogenaria ha sido trasladada al hospital este jueves tras inhalar una gran cantidad de humo tras producirse un pequeño incendio en su piso, ubicado en la avenida Naturais del municipio de Fene, informa el 112 Galicia.

Una sartén envuelta en llamas en la cocina del domicilio fue la causante del fuego, que se propagó hasta la campana extractora. La alerta llegó al Centro de Emerxencias pasadas las 14.00 horas, siendo los vecinos los que avisaron el suceso.

El 112 movilizó al GES de Mugardos y a Urxencias Sanitarias-061. Mientras los primeros se encargaron de asegurar la extinción y ventilar la vivienda, la ambulancia llevó a la vecina al hospital. Hasta el lugar también se desplazó la Policía Local de Fene y la Guardia Civil.