O Centro Dramático Galego estrea ‘Hamlet’, que terá servizo de bus e talento de Ferrolterra

O equipo de ‘Hamlet’ do Centro Dramático Galego, nun dos ensaios no Salón Teatro de Santiago de Compostela Rocío Cibes

O programa de mobilidade do Centro Dramático Galego ‘Sobes ao autobús do teatro?’ levará, de balde, a público de dous concellos da comarca á representación de ‘Hamlet’ no Salón Teatro de Santiago de Compostela. Nesta nova produción, que se estrea mañá mesmo, participan un total de 16 actores e actrices, entre os que se atopa Pedro Placer, que é de Pontedeume, e Iolanda Muíños, de Narón.

Esta versión galega do clásico de Shakespeare, dirixido por Tito Asorey e escrita por el mesmo xunto a Vanesa Sotelo, representarase ante público de Ferrolterra o venres 27. En primeiro lugar, o autobús do teatro deterase na parada da Porta do Sol de Ares, ás 15.20 horas.

A continuación, ás 15.45 horas, está previsto que o servizo de transporte pare a recoller pasaxeiros na avenida do Concello de Fene, con retorno entre as 20.15 e as 20.30 horas, do mesmo xeito que para os espectadores que colleron o bus en Ares.

O programa ‘Sobes ao autobús do teatro?’ precisa inscrición, e as prazas complétanse por orde de rexistro. No caso de querer desprazarse dende a primeira parada hai que reservar na biblioteca municipal de Ares e aboar xa os 5 euros da entrada. Así mesmo, as persoas que desexen ir no bus dende Fene poden indicar nome, apelidos e teléfono no correo cultura.deportes@fene.gal ou no 981 340 366.

De mércores a domingo, até o día 3 de maio, iranse desenvolvendo as funcións desta peza inspirada nunha das máis representadas e versionadas de todos os tempos.

Así, a compañía pública dá continuidade á liña de incorporar o galego nas grandes obras da dramaturxia universal, desta volta facendo partícipe a talentos da comarca, que foron seleccionados dun proceso no que concorreron máis de 300 profesionais.