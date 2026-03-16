Fene aprueba las cuentas para 2026, que ascienden a 16,5 millones

Un momento de la sesión plenaria en la que salieron adelante los presupuestos Cedida

El pleno del Concello de Fene aprobó el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 15.557.440,84 euros. Las cuentas, las primeras bajo el mandato de Sandra Permuy, salieron adelante con el respaldo del grupo de gobierno (BNG y EU) y la abstención del PSOE. Los populares emitieron, sin embargo, su voto en contra.

“Este orzamento é o resultado do traballo realizado polos distintos departamentos, polas concelleiras e polo persoal da área económica”, aserveró la regidora, agradeciendo la implicación “de todas as persoas que participaron na súa elaboración”.

Ejes

Desde el Consistorio fenés explican que el marco presupuestario se articuló en torno a varias prioridades, destacando especialmente el área de urbanismo. En este sentido, el gobierno local prevé iniciar la revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) a través de un proceso “participativo e pactado” –cabe señalar que este fue uno de los comprimisos que el PSOE adquirió con el ejecutivo para abstenerse en su votación–, acompañado de la adquisición de terrenos fundamentales para el desarrollo de la localidad. Entre estas compras figuran las parcelas destinadas a albergar el futuro centro de salud, la ampliación de zonas verdes como el parque do Cádavo y diversas intervenciones orientadas a la apertura y mejora de calles.

El segundo eje central de las cuentas será la atención a la ciudadanía, poniendo el foco en el bienestar social y la igualdad. Por un lado, se reforzará el apoyo al tejido asociativo y a las entidades centradas en la asistencia a las personas más vulnerables, impulsando de manera paralela la educación, la cultura y el deporte como ejes de cohesión social. Por otro, el Consistorio continuará ampliando sus políticas contra la violencia de género, en línea “das medidas acordadas polo pleno nos últimos anos”.

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La mejora de los servicios públicos y el mantenimiento de los equipos municipales es otro de los pilares de las cuentas de 2026. A este respecto, se prevé la licitación de la gestión del ciclo del agua, el refuerzo de la red vial “tras un inverno especialmente duro” y el impulso al contenedor marrón para avanzar en la recogida selectiva de residuos.

El documento también ratifica el compromiso del ejecutivo de mejorar las condiciones laborales del personal del Concello, apostando por el diálogo “coa representación sindical” para implementar la carrera profesional, “promover a promoción interna” y completar los procesos selectivos para cubrir plazas vacantes.

“Somos a administración máis próxima á xente e a que mellor recoñece as necesidades reais da veciñanza”, aseveró Permuy, reconociendo que tendrán que hacer frente a “retos importantes como o envellecemento da poboación, o despoboamento ou o aumento dos custos na prestación de servizos públicos”.

Por su parte, el edil responsable del departamento de Facenda, Justo Ardá, aseguró en su intervención que el documento mantiene “un equilibrio entre a responsabilidade económica e a vontade de seguir avanzando en políticas que melloren a calidade de vida” de los vecinos y vecinas de Fene.