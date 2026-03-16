El Drogas y Hamlet, en el cartel de la próxima edición del FeneRock

Uno de los conciertos del Fenerock en 2024 Jorge Meis

Dos referentes del rock en español, El Drogas y Hamlet, actuarán en el paseo de San Valentín el fin de semana del 18 al 20 de septiembre, en la vigésimo tercera edición del FeneRock.

La organización del festival ya ha confirmado los primeros nombres del cartel de este año, dos pesos pesados que compartirán escenario durante esos días con propuestas más noveles y con proyección. Los abonos para poder asistir ya están a la venta en la web del evento –www.fenerock.gal– o en la plataforma entradium.com, a un precio de 30 euros más gastos de gestión.

El Drogas es uno de los iconos del rock estatal. Durante décadas –1982-2013– fue el vocalista de Barricada y desde hace un tiempo mantiene una trayectoria en solitario, aunque en las mismas coordenadas con las que alcanzó la gloria con la banda navarra: crudeza en el sonido y vertiente social de sus letras.

Los madrileños Hamlet, por su parte, han influido en varias generaciones de metaleros y rockeros alternativos, contribuyendo a introducir nuevos sonidos, como el rap metal. Liderado por Molly y Luis Tárraga, el grupo es uno de los veteranos de la escena, con más de tres décadas de carrera.

Otros dos

A la presencia de artistas consagrados se suman otras bandas menos conocidas como los vigueses Aphonnic –en carretera desde hace más de 25 años– y los Catalina Grande Piñón Pequeño, banda de León.

La organización avanza que en las próximas semanas se anunciarán nuevos artistas con la intención de convertir esta vigésimo tercera edición en “una de las más ambiciosas tanto por la calidad del cartel como por la experiencia que ofrecerá al público durante el fin de semana”.

La primera edición del festival se celebró en el año 2003 y fue el resultado del deseo de un grupo de amigos de la zona para homenajear al guitarrista fenés Félix García Beceiro, fallecido en un accidente de tráfico.

En aquella primera cita se dieron cita 17 grupos de la comarca, incluido alguno que ya se había disuelto pero que no quiso dejar pasar la ocasión de contribuir con su grano de arena a este tributo. Desde entonces no ha dejado de crecer.