Néstor Rego expuso en Fene el trabajo del BNG en las Cortes del Estado

Un momento del acto de los nacionalistas con la vecindad BNG

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, visitó Fene para mantener un encuentro con los vecinos y vecinas y explicar el trabajo que lleva a cabo la formación en las Cortes. En la cita, en la que también tomó parte la alcaldesa, Sandra Permuy, aseveró que las actuaciones de la organización en Madrid “están permitindo colocar as prioridades da Galiza no debate político estatal e impulsar medidas concretas que melloran a vida da cidadanía”.

A este respecto, Rego señaló el aumento de las pensiones mínimas no contributivas o la creación de juzgados específicos de violencia machista. Por su parte, la regidora incidió en que “un BNG con catro ou cinco deputados máis tería máis capacidade para condicionar as políticas do Goberno e conseguir máis avances”.

Rego pone en valor el trabajo del BNG en las Cortes, con acuerdos como los peajes Más información

En cuanto a infraestructuras, el diputado ensalzó iniciativas impulsadas por los nacionalistas como el avance en el proyecto del bypass de Betanzos o la mejora de la línea Ferrol-Coruña. También la inclusión del municipio y de Ferrol en la futura red de trenes de proximidad, “que o BNG incorporou ao acordo de investidura”, aseveró Rego, lamentando sin embargo que “as forzas de ámbito estatal altérnanse na discriminación coa Galicia”, en relación, por ejemplo, a la transferencia de la AP-9.