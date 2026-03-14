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Fene

El PSOE facilitará la aprobación de las cuentas del Concello de Fene para 2026

La formación ha llegado a un acuerdo con el ejecutivo, que implica la asunción de una serie de compromisos

Redacción
14/03/2026 17:25
Reunión de los socialistas con el gobierno de Fene
Reunión de los socialistas con el gobierno de Fene
Cedida
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El grupo municipal del PSdeG-PSOE de Fene anunció que durante la sesión plenaria del próximo lunes facilitará la aprobación de los presupuestos del Concello para 2026 tras alcanzar un acuerdo con el ejecutivo de BNG y EU, “que incorpora unha serie de compromisos incluídos nas contas municipais”.

El más destacado, sostiene la formación, es la revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), con unos plazos “definidos” –de 25 meses para la presentación del nuevo documento– y una dotación económica específica “para iniciar o proceso de actualización”. Los socialistas inciden en que el actual planeamiento urbanístico fue revisado por última vez en 2002, con modificaciones parciales y puntuales desde entonces, “que non resolveron o principal problema da falta de vivenda”; una situación que provoca, asevera el PSOE, “que numerosos veciños e veciñas teñan que marchar de Fene”.

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Otro de los puntos reseñables es el aparcamiento en las avenida Naturais y de Conces. Sobre la primera, la formación recuerda que se trata de una demanda vecinal recurrente y que se ampliará la zona azul, además de instalarse parquímetros gratuitos para controlar los tiempos de estacionamiento. El PSOE anuncia también que se creará una zona verde para los residentes y que se habilitarán estacionamientos disuasorios en las inmediaciones.

Los socialistas exponen, asimismo, que entre los compromisos adquiridos para que las cuentas salgan adelante figura el apoyo a colectivos sociales y culturales, como Aspaneps, el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, la Fundación Amigos de Galicia y el Perla Mural Fest. También la creación de un parque biosaludable en la plaza de Rosalía –especialmente pensado para los usuarios de la primera de las anteriormente citadas entidades– ; el acondicionamiento del camino de O Piñal y las aceras en Naturais, así como llevar al pleno las ordenanzas municipales de tráfico y del cementerio.

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