Cinco personas heridas en un aparatoso accidente en Fene

El accidente se produjo en las inmediaciones del Museo do Humor fenés Cedida

Cinco personas han resultado heridas este sábado al producirse una colisión frontolateral entre dos vehículos en la AC-115, en el entorno del Museo do Humor de Fene.

Según la información facilitada por la Central de Emergencias del 112 Galicia, el accidente se produjo en torno a las 16.15 horas, cuando un Ford Focus, en el que viajaban cuatro jóvenes, chocaba con una Renault Kangoo que conducía una mujer.

Uno de los ocupantes del turismo tuvo que ser excarcelado por el GES de Mugardos, siendo Urxencias Sanitarias-061 quien se encargó de la evacuación de los cinco a los centros médicos, con heridas de distinta gravedad.

Hasta el punto se desplazó también la Policía Local de Fene, la Guardia Civil de Tráfico y el personal de la Axencia Galega de Infraestruturas de Galicia (AXI).