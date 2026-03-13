El ‘Pasaporte solidario’ de la Xunta, en el colegio Os Casais de Fene

Foto de familia con los escolares de Os Casais Xunta

La directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, presentó en Fene una nueva edición del ‘Pasaporte Solidario’, en la que participan 1.054 estudiantes. Desde la Xunta explican que se trata de una iniciativa que busca que los menores se impliquen en acciones de voluntariado con impacto real en su entorno y a la que la representante de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude se refirió como “unha ferramenta consolidada para fomentar a cultura participativa na nosa xuventude”.

Este programa autonómico lleva en marcha desde 2012 y el centro Os Casais lo incluyó en su proyecto desde el curso 2013/2014. Pretende fomentar entre los niños y niñas actuaciones solidarias, basadas en tres ejes: la persona colaboradora, fortaleciendo su autoconcepto e implicación; los proyectos y sus repercusiones, que llevarán la firma del profesorado; y la autoevaluación.

Alumnado del colegio La Salle recibe sus pasaportes solidarios Más información

Para lograr este fin, en esta edición los participantes recibirán un formato renovado del Pasaporte Solidario, acompañado por una guía de orientaciones para los docentes. La iniciativa, adaptada a la edad del alumnado participante, añade elementos como las pegatinas, pensadas especialmente para Primaria, con el objetivo de facilitar la implicación de los menores.