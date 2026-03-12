Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fene

El Centro de Información á Muller de la Xunta recaló en Fene

Este mismo mes llegará a los municipios de Cerdido, Mañón y Moeche, tras su paso por Cabanas y A Capela

Redacción
12/03/2026 18:41
Visita del CIM móvil de la Xunta a Fene
Visita del CIM móvil de la Xunta a Fene
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Fene acogió este jueves la unidad itinerante del Centro de Información á Muller (CIM) de la Xunta, un recurso que tras pasar también por Cabanas y A Capela, llegará en los próximos días a Cerdido (el 18), Mañón (27) y Moeche (31).

Cabe señalar que se trata de un recurso autonómico especializado que presta información, asesoramiento, atención, orientación y acompañamiento –psicológico, social y jurídico– en materia de violencia contra la mujer, en aquellos municipios, como el caso de Fene, que no dispongan de esta prestación.

Ejecutiva socialista en Fene

El PSOE impulsa la creación de un Centro de Información á Muller en Fene

Más información

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, conoció ayer de la mano de la psicóloga y la trabajadora social los trabajos que se realizan en este CIM móvil. Las profesionales explicaron que atienden las demandas tanto de mujeres a nivel individual como colectivo, así como las de cualquier persona que solicite información, atención o prevención en el ámbito de la violencia de género.

En este sentido, Aneiros hizo hincapié en el trabajo de estos CIM, en los que se aportan datos acerca de los recursos disponibles en el entorno local, comarcal, provincial y autonómico. Además, en ellos se organizan, aseveró, actuaciones de dinamización para la sensibilización y prevención en la materia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Visita del CIM móvil de la Xunta a Fene

El Centro de Información á Muller de la Xunta recaló en Fene
Redacción
Ejecutiva socialista en Fene

El PSOE impulsa la creación de un Centro de Información á Muller en Fene
Redacción
Inauguración da mostra de reproducións de carteis e obras de Xaime Quessada, na Casa da Cultura de Fene

O público xeral é benvido á visita guiada que organiza Apelón Educación á mostra de Quessada en Fene
Redacción
A Casa da Cultura de Fene acolleu a exposición de Carmen Romero 'Meigas, sabias e mulleres boas' no 2017

La ceramista Carme Romero vuelve a la galería del Concello de San Sadurniño, esta vez con su muestra ‘Serea de cores’
Redacción