El Centro de Información á Muller de la Xunta recaló en Fene

Visita del CIM móvil de la Xunta a Fene Cedida

Fene acogió este jueves la unidad itinerante del Centro de Información á Muller (CIM) de la Xunta, un recurso que tras pasar también por Cabanas y A Capela, llegará en los próximos días a Cerdido (el 18), Mañón (27) y Moeche (31).

Cabe señalar que se trata de un recurso autonómico especializado que presta información, asesoramiento, atención, orientación y acompañamiento –psicológico, social y jurídico– en materia de violencia contra la mujer, en aquellos municipios, como el caso de Fene, que no dispongan de esta prestación.

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, conoció ayer de la mano de la psicóloga y la trabajadora social los trabajos que se realizan en este CIM móvil. Las profesionales explicaron que atienden las demandas tanto de mujeres a nivel individual como colectivo, así como las de cualquier persona que solicite información, atención o prevención en el ámbito de la violencia de género.

En este sentido, Aneiros hizo hincapié en el trabajo de estos CIM, en los que se aportan datos acerca de los recursos disponibles en el entorno local, comarcal, provincial y autonómico. Además, en ellos se organizan, aseveró, actuaciones de dinamización para la sensibilización y prevención en la materia.