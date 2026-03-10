El PSOE impulsa la creación de un Centro de Información á Muller en Fene

Ejecutiva socialista en Fene AEIG

El grupo municipal del PSOE en Fene llevó a la última sesión plenaria una moción para impulsar la creación de un Centro de Atención á Muller (CIM) en la localidad, así como la adhesión del Consistorio al Sistema de Seguimento Integral en casos de Violencia de Xénero (Viogén). La iniciativa, remarca la formación, salió adelante con los votos a favor del propio grupo, el PP y EU, y contó con la abstención del BNG.

Los socialistas hacen hincapié en que el municipio recibió desde 2018 más de 54.000 euros procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ponen el foco en la importancia del CIM para ofrecer atención psicológica, orientación sociolaboral y acompañamiento. “Un concello como Fene, con máis de 12.000 habitantes, debe contar cun recurso propio destas características que garanta unha atención profesional, próxima e accesible ás veciñas”, apunta el PSOE, incidiendo en que su combinación con el Viogén “supón unha resposta municipal serie, coordinada e eficaz para avanzar na protección”.