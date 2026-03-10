Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fene

El PSOE impulsa la creación de un Centro de Información á Muller en Fene

La formación llevó el asunto a la última sesión plenaria

Redacción
10/03/2026 18:55
Ejecutiva socialista en Fene
Ejecutiva socialista en Fene
AEIG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El grupo municipal del PSOE en Fene llevó a la última sesión plenaria una moción para impulsar la creación de un Centro de Atención á Muller (CIM) en la localidad, así como la adhesión del Consistorio al Sistema de Seguimento Integral en casos de Violencia de Xénero (Viogén). La iniciativa, remarca la formación, salió adelante con los votos a favor del propio grupo, el PP y EU, y contó con la abstención del BNG.

La edila de Igualdade y la directora del CIM de As Pontes

El CIM de As Pontes realizó 1.982 atenciones y 22 actividades de sensibilización el año pasado

Más información

Los socialistas hacen hincapié en que el municipio recibió desde 2018 más de 54.000 euros procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ponen el foco en la importancia del CIM para ofrecer atención psicológica, orientación sociolaboral y acompañamiento. “Un concello como Fene, con máis de 12.000 habitantes, debe contar cun recurso propio destas características que garanta unha atención profesional, próxima e accesible ás veciñas”, apunta el PSOE, incidiendo en que su combinación con el Viogén “supón unha resposta municipal serie, coordinada e eficaz para avanzar na protección”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Ejecutiva socialista en Fene

El PSOE impulsa la creación de un Centro de Información á Muller en Fene
Redacción
Inauguración da mostra de reproducións de carteis e obras de Xaime Quessada, na Casa da Cultura de Fene

O público xeral é benvido á visita guiada que organiza Apelón Educación á mostra de Quessada en Fene
Redacción
A Casa da Cultura de Fene acolleu a exposición de Carmen Romero 'Meigas, sabias e mulleres boas' no 2017

La ceramista Carme Romero vuelve a la galería del Concello de San Sadurniño, esta vez con su muestra ‘Serea de cores’
Redacción
Foto de familia durante el acto

Las “astaneiras” de la reconversión, protagonistas de una jornada más que emotiva en Fene
Redacción