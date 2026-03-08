O público xeral é benvido á visita guiada que organiza Apelón Educación á mostra de Quessada en Fene
A asociación cultural organiza a saída dende Mugardos e as persoas interesadas poden poñerse en contacto para compartir desprazamento
A asociación mugardesa Apelón Educación conmemora o Día da Clase Obreira propoñendo unha visita guiada, o venres 13, á exposición ‘10 de marzo do 72, a mirada artística de Xaime Quessada’, que acolle a Casa da Cultura de Fene até o luns 30. Esta actividade está aberta a todo o público xeral, que deberá inscribirse previamente (apeloneducacion@gmail.com), como data límite, o mércores 11.
O encontro na Casa da Cultura de Fene está programado para as 17.00 horas, e o grupo partirá dende Mugardos ás 16.30 horas, organizando desprazamentos compartidos.
Ademais, despois da visita guiada hai programada unha xuntanza de convivencia, unha iniciativa que adoitan propoñer dende Apelón Educación, combinándoa con espazos para o coñecemento e o diálogo, como ocorre neste caso.
A exposición, que está promovida pola asociación cultural Fuco Buxán en colaboración cos Concellos de Fene, Ferrol e Narón, aproxima ao visitante aos sucesos do 10 de marzo do 1972 a través da plástica e da emoción que Quessada plasmou arredor daquel acontecemento que marcou fondamente a historia social e obreira de Ferrolterra, en particular, e tamén posteriormente de toda a Comunidade galega.