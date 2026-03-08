Mi cuenta

Saída cultural

O público xeral é benvido á visita guiada que organiza Apelón Educación á mostra de Quessada en Fene

A asociación cultural organiza a saída dende Mugardos e as persoas interesadas poden poñerse en contacto para compartir desprazamento

Redacción
08/03/2026 12:21
Inauguración da mostra de reproducións de carteis e obras de Xaime Quessada, na Casa da Cultura de Fene
Inauguración da mostra de reproducións de carteis e obras de Xaime Quessada, na Casa da Cultura de Fene
Cedida
A asociación mugardesa Apelón Educación conmemora o Día da Clase Obreira propoñendo unha visita guiada, o venres 13, á exposición ‘10 de marzo do 72, a mirada artística de Xaime Quessada’, que acolle a Casa da Cultura de Fene até o luns 30. Esta actividade está aberta a todo o público xeral, que deberá inscribirse previamente (apeloneducacion@gmail.com), como data límite, o mércores 11.

O encontro na Casa da Cultura de Fene está programado para as 17.00 horas, e o grupo partirá dende Mugardos ás 16.30 horas, organizando desprazamentos compartidos.

Esta mostra de Xaime Quessada expúxose o ano pasado no Centro Torrente Ballester

Fuco Buxán leva a Fene a forza expresiva coa que Xaime Quessada captou o 10 de marzo

Ademais, despois da visita guiada hai programada unha xuntanza de convivencia, unha iniciativa que adoitan propoñer dende Apelón Educación, combinándoa con espazos para o coñecemento e o diálogo, como ocorre neste caso.

A exposición, que está promovida pola asociación cultural Fuco Buxán en colaboración cos Concellos de Fene, Ferrol e Narón, aproxima ao visitante aos sucesos do 10 de marzo do 1972 a través da plástica e da emoción que Quessada plasmou arredor daquel acontecemento que marcou fondamente a historia social e obreira de Ferrolterra, en particular, e tamén posteriormente de toda a Comunidade galega.

Ateneo Ferrolano presentación libro Luchadoras de Jorge Carrillo con Fuco Buxán

Fuco Buxán supera un cuarto de siglo trabajando por el progreso de Ferrol desde Caranza

