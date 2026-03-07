La ceramista Carme Romero vuelve a la galería del Concello de San Sadurniño, esta vez con su muestra ‘Serea de cores’

La Casa da Cultura de Fene acogió la exposición de Carme Romero 'Meigas, sabias e mulleres boas' Daniel Alexandre

Con motivo del 8-M, la ceramista Carme Romero Díaz vuelve a la galería del Concello de San Sadurniño para exponer “Serea de cores”, después de haber exhibido en 2022 “Meigas, sabias e mulleres boas” y, hace unos meses, “Primixenias”, junto a la cestera Luisa da Silva.

La muestra cerrará el día 28 con un taller de iniciación a la cerámica, de la mano de la propia artista, en el local social de la parroquia de Lamas, de 11:00 a 13:00 horas. Las personas interesadas en participar en este taller deberán inscribirse a través del correo electrónico oriana.lopez@sansadurnino.gal, o llamando o enviando un whatsapp al 673 903 922.