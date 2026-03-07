Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Exposición y taller

La ceramista Carme Romero vuelve a la galería del Concello de San Sadurniño, esta vez con su muestra ‘Serea de cores’

La muestra cerrará el día 28 con un taller de iniciación, de la mano de la propia artista, en Lamas

Redacción
07/03/2026 12:58
A Casa da Cultura de Fene acolleu a exposición de Carmen Romero 'Meigas, sabias e mulleres boas' no 2017
La Casa da Cultura de Fene acogió la exposición de Carme Romero 'Meigas, sabias e mulleres boas'
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Con motivo del 8-M, la ceramista Carme Romero Díaz vuelve a la galería del Concello de San Sadurniño para exponer “Serea de cores”, después de haber exhibido en 2022 “Meigas, sabias e mulleres boas” y, hace unos meses, “Primixenias”, junto a la cestera Luisa da Silva.

La muestra cerrará el día 28 con un taller de iniciación a la cerámica, de la mano de la propia artista, en el local social de la parroquia de Lamas, de 11:00 a 13:00 horas. Las personas interesadas en participar en este taller deberán inscribirse a través del correo electrónico oriana.lopez@sansadurnino.gal, o llamando o enviando un whatsapp al 673 903 922.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

A Casa da Cultura de Fene acolleu a exposición de Carmen Romero 'Meigas, sabias e mulleres boas' no 2017

La ceramista Carme Romero vuelve a la galería del Concello de San Sadurniño, esta vez con su muestra ‘Serea de cores’
Redacción
Foto de familia durante el acto

Las “astaneiras” de la reconversión, protagonistas de una jornada más que emotiva en Fene
Redacción
Lonxa de Curuxeiras visita da Conselleira do mar

La Consellería de Mar destinará en torno a 1,1 millones a actuaciones en el puerto de Barallobre
Redacción
Edición pasada del Outlet fenés

Las gangas regresan este fin de semana a Fene con el Outlet, con la participación de 17 tiendas
Redacción