Exposición y taller
La ceramista Carme Romero vuelve a la galería del Concello de San Sadurniño, esta vez con su muestra ‘Serea de cores’
La muestra cerrará el día 28 con un taller de iniciación, de la mano de la propia artista, en Lamas
Con motivo del 8-M, la ceramista Carme Romero Díaz vuelve a la galería del Concello de San Sadurniño para exponer “Serea de cores”, después de haber exhibido en 2022 “Meigas, sabias e mulleres boas” y, hace unos meses, “Primixenias”, junto a la cestera Luisa da Silva.
La muestra cerrará el día 28 con un taller de iniciación a la cerámica, de la mano de la propia artista, en el local social de la parroquia de Lamas, de 11:00 a 13:00 horas. Las personas interesadas en participar en este taller deberán inscribirse a través del correo electrónico oriana.lopez@sansadurnino.gal, o llamando o enviando un whatsapp al 673 903 922.