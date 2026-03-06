Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fene

Las “astaneiras” de la reconversión, protagonistas de una jornada más que emotiva en Fene

El documental “Mulleres da Reconversión” se proyectó con sus estrellas presentes en la sala

Redacción
06/03/2026 19:48
Foto de familia durante el acto
Foto de familia durante el acto
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Fene se volcó durante este viernes en un reconocimiento colectivo “no que se puxo voz e rostro a unha memoria durante catro décadas silenciada”, la de aquellas mujeres que fueron también protagonistas de la reconversión industrial.

En el acto, en el que estuvieron presentes la diputada de Igualade e Dereitos Civís, Sol Agra; la directora de Navantia Fene, Carla Chawla; la alcaldesa de la localidad, Sandra Permuy, y el director del proyecto, Iago Varela. Todos ellos coincidieron en la importancia de esta propuesta, marcada por la proyección de “Mulleres da Reconversión”, que generó “un silencio compartido entre un público visiblemente emocionado”.

Mientras tanto, las protagonistas se hicieron con el escenario también en persona, donde recibieron una lámina conmemorativa creada para esta ocasión por Leandro Lamas.

Un momento de la jornada en San Sadurniño

El Día Internacional de la Mujer marca el fin de semana en los municipios

Más información

“O proxecto contribúe a construír un relato máis completo e xusto da reconversión naval, situando no centro ás mulleres e recoñecendo o seu papel como parte esencial da historia colectiva de Fene e de Ferrolterra”, remarcaron desde el Ayuntamiento.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Foto de familia durante el acto

Las “astaneiras” de la reconversión, protagonistas de una jornada más que emotiva en Fene
Redacción
Lonxa de Curuxeiras visita da Conselleira do mar

La Consellería de Mar destinará en torno a 1,1 millones a actuaciones en el puerto de Barallobre
Redacción
Edición pasada del Outlet fenés

Las gangas regresan este fin de semana a Fene con el Outlet, con la participación de 17 tiendas
Redacción
El programa que organizan Memoria Histórica Democrática, Fuco Buxán y Poesía Salvaxe continúa este jueves en el Ateneo Ferrolán

Inaugurado el programa de actividades en memoria del 10 de marzo en Ferrol
Rita Tojeiro Ces