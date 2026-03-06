Las “astaneiras” de la reconversión, protagonistas de una jornada más que emotiva en Fene

Foto de familia durante el acto Cedida

Fene se volcó durante este viernes en un reconocimiento colectivo “no que se puxo voz e rostro a unha memoria durante catro décadas silenciada”, la de aquellas mujeres que fueron también protagonistas de la reconversión industrial.

En el acto, en el que estuvieron presentes la diputada de Igualade e Dereitos Civís, Sol Agra; la directora de Navantia Fene, Carla Chawla; la alcaldesa de la localidad, Sandra Permuy, y el director del proyecto, Iago Varela. Todos ellos coincidieron en la importancia de esta propuesta, marcada por la proyección de “Mulleres da Reconversión”, que generó “un silencio compartido entre un público visiblemente emocionado”.

Mientras tanto, las protagonistas se hicieron con el escenario también en persona, donde recibieron una lámina conmemorativa creada para esta ocasión por Leandro Lamas.

El Día Internacional de la Mujer marca el fin de semana en los municipios Más información

“O proxecto contribúe a construír un relato máis completo e xusto da reconversión naval, situando no centro ás mulleres e recoñecendo o seu papel como parte esencial da historia colectiva de Fene e de Ferrolterra”, remarcaron desde el Ayuntamiento.