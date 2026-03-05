La Consellería de Mar destinará en torno a 1,1 millones a actuaciones en el puerto de Barallobre

Visita de la Conselleira do Mar a la Lonja de Curuxeiras Daniel Alexandre

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitó ayer el puerto de Barallobre, acompañada del presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, donde anunció una inversión global de más de 840.000 euros destinada a la mejora de las infraestructuras portuarias en Fene.

La responsable de Mar detalló el plan de actuación de la Xunta para reparar los graves daños causados por el “tren de borrascas” de los pasados dos meses. La partida principal, que asciende a unos 700.000 euros, se destinará a una obra de mejora licitada por el procedimiento de urgencia para reparar el dique de abrigo y los pantalanes de Barallobre.

Según explicó Villaverde, el impacto de los temporales ha comprometido la seguridad de los atraques, obligando a reubicar parte de la flota en otros puertos, por lo que se suspende la facturación correspondiente a las tasas portuarias.

Dragado

Este proyecto de reparación se completará con un dragado del puerto, adjudicado el pasado mes de enero por un importe de 140.000 euros. La previsión de la Consellería es que los trabajos se desarrollen de forma simultánea entre esta primavera y el otoño, garantizando en todo momento la operatividad de la descarga en la lonja.

Finalmente, la conselleira confirmó que Portos de Galicia está trabajando también en la redacción de un nuevo proyecto para la contención del muro en la parte trasera del edificio de la cofradía con el objetivo de sacarlo a licitación de modo inminente con un presupuesto que se estima en torno a los 250.000 euros.

Cofradía de Ferrol

Tras su visita a Fene, la conselleira Marta Villaverde se trasladó a Ferrol, para mantener un encuentro de trabajo con el pósito local en el muelle de Curuxeiras.

Allí, la responsable de Mar evaluó las últimas inversiones realizadas en el pasado ejercicio, que superaron el medio millón de euros a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura –Fempa–.

Estas ayudas han permitido la modernización de la fábrica de hielo, la mejora de la lonja y la adquisición de nuevos equipos tecnológicos.

“Este esforzo inversor reforza a xestión da pesca artesanal e a eficacia da actividade diaria dos mariñeiros”, destacó Villaverde, que aprovechó la reunión para recoger las necesidades futuras de los asociados con el objetivo de “mellorar a comercialización dos produtos da ría”.

La lonja ferrolana registró el pasado año una facturación superior al millón de euros, correspondientes a la venta de más de 87.900 kilos de pescado y marisco, especialmente vieira, navaja y carneiro.